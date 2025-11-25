https://ria.ru/20251125/dolg-2057296637.html
С лидера "Ногу свело!" начали принудительно взыскивать долг в России
С лидера "Ногу свело!" начали принудительно взыскивать долг в России - РИА Новости, 25.11.2025
С лидера "Ногу свело!" начали принудительно взыскивать долг в России
Суд в Москве удовлетворил иск о взыскании налогов и сборов с лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* (признан в РФ иноагентом), с него начали... РИА Новости, 25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил иск о взыскании налогов и сборов с лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* (признан в РФ иноагентом), с него начали принудительно взыскивать долг в 2 тысячи рублей, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным материалам, 9 июля в суде Москвы
было зарегистрировано заявление на Покровского
* по делу "о взыскании налогов и сборов", в качестве истца значится ИФНС России
по Москве. В начале сентября судебный приказ вступил в силу, а 25 сентября было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства.
Как следует из материалов судебных приставов, в конце сентября с Покровского* начали взыскивать "госпошлину, присужденную судом", сумма его долга составляет 2 тысячи рублей.
В феврале суд Москвы оштрафовал Покровского* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. Это первый протокол, составленный на музыканта за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Покровский пытался обжаловать штраф, но в октябре суд признал его законным.
Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.
Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние и участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.
Несколько лет назад Покровский* переехал в США
.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента