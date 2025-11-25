С лидера "Ногу свело!" начали принудительно взыскивать долг в России

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Суд в Москве удовлетворил иск о взыскании налогов и сборов с лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского* (признан в РФ иноагентом), с него начали принудительно взыскивать долг в 2 тысячи рублей, следует из судебных материалов и материалов судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно судебным материалам, 9 июля в суде Москвы было зарегистрировано заявление на Покровского * по делу "о взыскании налогов и сборов", в качестве истца значится ИФНС России по Москве. В начале сентября судебный приказ вступил в силу, а 25 сентября было вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства.

Как следует из материалов судебных приставов, в конце сентября с Покровского* начали взыскивать "госпошлину, присужденную судом", сумма его долга составляет 2 тысячи рублей.

В феврале суд Москвы оштрафовал Покровского* на 45 тысяч рублей за отсутствие плашки иноагента. Это первый протокол, составленный на музыканта за нарушение законодательства о деятельности иностранных агентов. Покровский пытался обжаловать штраф, но в октябре суд признал его законным.

Минюст РФ включил Покровского* в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. Он пытался оспорить решение, дойдя до Верховного суда РФ, но получал отказы.

Как следует из ранее озвученных в суде материалов, музыкант осуществляет политическую деятельность, имеет иностранное влияние и участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией, в том числе материалов СМИ-иноагентов и украинских YouTube-каналов.

Несколько лет назад Покровский* переехал в США