Додон призвал молдаван задуматься, хотят ли они интегрироваться в ЕС

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Жителям Молдавии стоит задуматься, хотят ли они интегрироваться в ЕС-сообщество, переживающее моральный, демографический и экономический упадок, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в связи с тем, что суд ЕС обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки.
Глава кабинета польского лидера Павел Шефернакер заявил 19 декабря, что президент Польши Кароль Навроцкий не подпишет закон, допускающий регистрацию однополых отношений. Суд Европейского союза во вторник обязал Польшу признавать однополые браки граждан ЕС, заключённые в другом государстве союза, даже если национальное законодательство Варшавы не предусматривает такую форму брака, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда.
«
"С такими абсурдными политиками, направленными против традиционной семьи и суверенитета стран, ЕС становится всё менее привлекательным, а молдаванам стоит задуматься, хотят ли они интегрироваться в сообщество, переживающее моральный, демографический и экономический упадок", - написал в своем Telegram-канале Додон.
Православная церковь Молдавии с 2022 года просит власти запретить проведение фестивалей и маршей ЛГБТ*-сообщества. Согласно соцопросам, проводимым в республике, большая часть (85%) жителей Молдавии высказываются против легализации однополых браков и выступают за сохранение традиционных морально-нравственных ориентиров.
Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.
* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России