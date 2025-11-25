Додон призвал молдаван задуматься, хотят ли они интегрироваться в ЕС

КИШИНЕВ, 25 ноя - РИА Новости. Жителям Молдавии стоит задуматься, хотят ли они интегрироваться в ЕС-сообщество, переживающее моральный, демографический и экономический упадок, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон в связи с тем, что суд ЕС обязал Польшу признать заключенные за границей однополые браки.