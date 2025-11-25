Рейтинг@Mail.ru
В ДНР будут заочно судить наемника из Эстонии, воевавшего на стороне ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
16:59 25.11.2025
В ДНР будут заочно судить наемника из Эстонии, воевавшего на стороне ВСУ
В ДНР будут заочно судить наемника из Эстонии, воевавшего на стороне ВСУ
Наемник из Эстонии Герман Баринов, воевавший на стороне ВСУ, заочно предстанет перед судом, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. РИА Новости, 25.11.2025
россия, украина, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Общество
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве
Статуя Фемиды на фасаде здания верховного суда РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наемник из Эстонии Герман Баринов, воевавший на стороне ВСУ, заочно предстанет перед судом, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Эстонской Республики Германа Баринова. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2022 года Баринов через Польшу приехал на Украину и вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Отмечается, что на тренировочных базах он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Добавляется, что Баринов до января 2024 года принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ на территории Украины, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,6 миллиона рублей.
Подчеркивается, что Баринов объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды
В ДНР заочно рассмотрят дело итальянской наемницы, воевавшей за ВСУ
25 августа, 13:26
 
