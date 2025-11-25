В ДНР будут заочно судить наемника из Эстонии, воевавшего на стороне ВСУ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Наемник из Эстонии Герман Баринов, воевавший на стороне ВСУ, заочно предстанет перед судом, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Эстонской Республики Германа Баринова. Он заочно обвиняется по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... Уголовное дело направлено в Верховный суд Донецкой Народной Республики для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в марте 2022 года Баринов через Польшу приехал на Украину и вступил в состав Интернационального легиона территориальной обороны Украины. Отмечается, что на тренировочных базах он прошел военную подготовку, был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами, обмундированием и специальным снаряжением. Добавляется, что Баринов до января 2024 года принимал участие в боях против военнослужащих ВС РФ на территории Украины, за что получил вознаграждение в размере, эквивалентном более 1,6 миллиона рублей.
Подчеркивается, что Баринов объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
