МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский привлек к переговорам с США участников коррупционного скандала – руководителя своего офиса Андрея Ермака и главу СНБО Рустема Умерова, являющихся угрозой для Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
Как отметил парламентарий, в делегацию Украины вошли люди, которых подозревают в коррупции.
"То есть все участники переговорной группы принимают решение исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной", — пояснил депутат.
Ранее на сайте Зеленского был опубликован указ о составе делегации для переговоров с США, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Жители Киева уже несколько раз выходили на площадь Независимости, протестуя против решения президента и требуя его отставки, а также увольнения главы офиса.
План США по урегулированию и позиция России
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.