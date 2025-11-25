Рейтинг@Mail.ru
06:16 25.11.2025
"Главная угроза": депутат Рады пришел в ярость из-за решения Зеленского
"Главная угроза": депутат Рады пришел в ярость из-за решения Зеленского

Дмитрук: Зеленский привлек к переговорам с США врагов Украины

© AP Photo / Henry Nicholls/Pool PhotoВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Henry Nicholls/Pool Photo
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский привлек к переговорам с США участников коррупционного скандала – руководителя своего офиса Андрея Ермака и главу СНБО Рустема Умерова, являющихся угрозой для Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.
"На переговорную группу сегодня ставят Ермака и Умерова, <…>. Но никого это не смущает. Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические "пункты плана", о которых никто ничего не знает", — говорится в материале.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два совета
04:28
Как отметил парламентарий, в делегацию Украины вошли люди, которых подозревают в коррупции.
"То есть все участники переговорной группы принимают решение исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной", — пояснил депутат.
Ранее на сайте Зеленского был опубликован указ о составе делегации для переговоров с США, которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Жители Киева уже несколько раз выходили на площадь Независимости, протестуя против решения президента и требуя его отставки, а также увольнения главы офиса.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО, безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Западе заметили мрачную деталь во внешнем виде Зеленского
05:15
По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
По словам Владимира Путина, у России есть текст этого американского плана, однако он еще не обсуждался подробно. Президент указал на то, что данный документ может послужить основой для окончательного урегулирования. В общем, Москва удовлетворена текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции посредством военных действий, но она также открыта для переговоров и мирного разрешения проблем.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"В отчаянии": в Британии рассказали о нежелании Трампа видеть Зеленского
03:09
 
