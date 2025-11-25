МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский привлек к переговорам с США участников коррупционного скандала – руководителя своего офиса Андрея Ермака и главу СНБО Рустема Умерова, являющихся угрозой для Украины, заявил в Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

"На переговорную группу сегодня ставят Ермака Умерова , <…>. Но никого это не смущает. Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины , а не мифические "пункты плана", о которых никто ничего не знает", — говорится в материале.

Как отметил парламентарий, в делегацию Украины вошли люди, которых подозревают в коррупции.

"То есть все участники переговорной группы принимают решение исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной", — пояснил депутат.

Ранее на сайте Зеленского был опубликован указ о составе делегации для переговоров с США , которую возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Жители Киева уже несколько раз выходили на площадь Независимости, протестуя против решения президента и требуя его отставки, а также увольнения главы офиса.

План США по урегулированию и позиция России

В США разработали план для мирного завершения конфликта на Украине, который включает 28 пунктов, разделенных на четыре основные части: мир, гарантии Украине по модели пятой статьи НАТО , безопасность в Европе и будущие отношения сторон с США.

По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.