В Якутске три ребенка получили травмы в доме малютки

ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в столице Якутии после того, как три годовалых ребенка получили травмы в республиканском доме малютки, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Ранее якутская прокуратура начала проверку после того, как из дома малютки в больницу доставили троих малышей с травмами. Пользователи соцсети сообщили, что годовалых детей якобы сбросил с кровати малолетний мальчик. По данным минздрава, двое из них получают помощь нейрохирургов, состояние третьего удовлетворительное.