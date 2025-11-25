Рейтинг@Mail.ru
В Якутске три ребенка получили травмы в доме малютки - РИА Новости, 25.11.2025
15:37 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/deti-2057436478.html
В Якутске три ребенка получили травмы в доме малютки
В Якутске три ребенка получили травмы в доме малютки
Уголовное дело возбудили в столице Якутии после того, как три годовалых ребенка получили травмы в республиканском доме малютки, сообщает пресс-служба СУ СК... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:37:00+03:00
2025-11-25T15:37:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
крушение вертолета в дагестане
якутск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
https://ria.ru/20251121/delo-2056638840.html
россия
якутск
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), крушение вертолета в дагестане, якутск
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Крушение вертолета в Дагестане, Якутск
В Якутске три ребенка получили травмы в доме малютки

В Якутске возбудили уголовное дело после падения детей с кровати в доме малютки

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Автомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в столице Якутии после того, как три годовалых ребенка получили травмы в республиканском доме малютки, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Ранее якутская прокуратура начала проверку после того, как из дома малютки в больницу доставили троих малышей с травмами. Пользователи соцсети сообщили, что годовалых детей якобы сбросил с кровати малолетний мальчик. По данным минздрава, двое из них получают помощь нейрохирургов, состояние третьего удовлетворительное.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 293 УК РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - рассказали в пресс-службе.
По материалам дела, дети получили черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей.
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Крушение вертолета в ДагестанеЯкутск
 
 
