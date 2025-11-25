https://ria.ru/20251125/deti-2057436478.html
В Якутске три ребенка получили травмы в доме малютки
ЯКУТСК, 25 ноя – РИА Новости. Уголовное дело возбудили в столице Якутии после того, как три годовалых ребенка получили травмы в республиканском доме малютки, сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.
Ранее якутская прокуратура начала проверку после того, как из дома малютки в больницу доставили троих малышей с травмами. Пользователи соцсети сообщили, что годовалых детей якобы сбросил с кровати малолетний мальчик. По данным минздрава, двое из них получают помощь нейрохирургов, состояние третьего удовлетворительное.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 293 УК РФ
(неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - рассказали в пресс-службе.
По материалам дела, дети получили черепно-мозговые травмы и ушибы мягких тканей.