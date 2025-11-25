https://ria.ru/20251125/deputat-2057334821.html
Депутата Рады, призывавшего к ударам по Москве, будут судить заочно
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко* заочно будут судить за призывы к нанесению бомбовых и ракетных ударов по Москве, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Прокуратура Москвы
утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 45-летнего гражданина Украины
Алексея Гончаренко*. Он обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ
(публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет), п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет, с угрозой применения насилия).
По версии следствия, в октябре 2024 года и в январе 2025 года Гончаренко*, являясь народным депутатом Рады, в ходе публичных выступлений призывал к террористической деятельности, в том числе к нанесению ракетных и бомбовых ударов по Москве. Кроме того, в его речи содержались признаки унижения достоинства группы лиц по признаку национальности, с угрозой применения в отношении них насилия.
Текстовые публикации, содержащие видеозаписи с этими призывами, он опубликовал в интернете.
В отношении Гончаренко* заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в розыск.
Ранее он был заочно приговорен к 10 годам колонии за совершение публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, экстремистские высказывания, а также высказывания, содержащие заведомо ложные сведения об использовании ВС РФ.
Уголовное дело будет направлено во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу заочно.
Гончаренко* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
.
* Внесен в список террористов и экстремистов