Обвиняемая в растрате депутат ДНР владела 285 объектами недвижимости

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Обвиняемая по делу о присвоении или растрате депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко приобрела 285 объектов недвижимости, это произошло в том числе в период совершения вменяемых ей преступлений, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата", — указано в документах.

В настоящее время Бондаренко официально не обладает каким-либо недвижимым имуществом, указано в поступившем в суд ходатайстве следствия о наложении ареста на имущество.

Кроме того, в документах подчеркивается, что стоимость объектов многократно превышает суммарный доход Бондаренко и ее родственников.

Ранее РИА Новости из судебных материалов узнало, что имущество Бондаренко арестовано. Знакомый с ходом расследования источник сообщил РИА Новости, что она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области , арест наложен на несколько десятков незастроенных земельных участков.

Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко в начале октября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.

В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики , заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.

Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждала, что ее оговорили, указав, что с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что ее вина не доказана.

Бондаренко — уроженка Курска , была избрана в парламент ДНР в 2023 году.

Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.