Обвиняемая в растрате депутат ДНР владела 285 объектами недвижимости
05:06 25.11.2025 (обновлено: 06:12 25.11.2025)
Обвиняемая в растрате депутат ДНР владела 285 объектами недвижимости
Обвиняемая в растрате депутат ДНР владела 285 объектами недвижимости - РИА Новости, 25.11.2025
Обвиняемая в растрате депутат ДНР владела 285 объектами недвижимости
Обвиняемая по делу о присвоении или растрате депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко приобрела 285 объектов недвижимости, это произошло в том числе в... РИА Новости, 25.11.2025
происшествия
курская область
донецкая народная республика
курский район
курская областная дума
курская область
донецкая народная республика
курский район
происшествия, курская область, донецкая народная республика, курский район, курская областная дума
Происшествия, Курская область, Донецкая Народная Республика, Курский район, Курская областная Дума
Обвиняемая в растрате депутат ДНР владела 285 объектами недвижимости

Обвиняемая в растрате депутат ДНР Бондаренко владела 285 объектами недвижимости

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramТатьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Татьяна Бондаренко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Обвиняемая по делу о присвоении или растрате депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко приобрела 285 объектов недвижимости, это произошло в том числе в период совершения вменяемых ей преступлений, говорится в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Активно приобретала и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимого имущества, в том числе в период совершения инкриминируемых ей преступлений, от которых впоследствии избавилась, часть формально перерегистрировав под видом заключения договоров дарения на своего брата", — указано в документах.
В настоящее время Бондаренко официально не обладает каким-либо недвижимым имуществом, указано в поступившем в суд ходатайстве следствия о наложении ареста на имущество.
Кроме того, в документах подчеркивается, что стоимость объектов многократно превышает суммарный доход Бондаренко и ее родственников.
Ранее РИА Новости из судебных материалов узнало, что имущество Бондаренко арестовано. Знакомый с ходом расследования источник сообщил РИА Новости, что она строила коттеджный поселок в Курском районе Курской области, арест наложен на несколько десятков незастроенных земельных участков.
Басманный суд Москвы арестовал Бондаренко в начале октября, она обвиняется в присвоении или растрате, то есть хищении чужого имущества в особо крупном размере, а также в незаконной банковской деятельности, которая сопряжена с извлечением дохода в особо крупном размере.
В день ареста в пресс-службе суда уточняли, что Бондаренко является депутатом народного совета Донецкой Народной Республики, заместителем председателя комитета по восстановлению, строительству и инфраструктурному развитию.
Сама женщина в ходе одного из судебных заседаний заявила, что ей вменяется присвоение или растрата на сумму 14 миллионов рублей. Бондаренко утверждала, что ее оговорили, указав, что с начала СВО она помогла фронту техникой на "сотни миллионов рублей". Защита фигурантки утверждает, что ее вина не доказана.
Бондаренко — уроженка Курска, была избрана в парламент ДНР в 2023 году.
Обвиняемый в растрате средств при возведении фортификационных сооружений в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания на Бондаренко, которая, по его словам, помогла обналичить часть денежных средств - 30 миллионов рублей. Затем Бондаренко передала деньги экс-депутату Курской областной думы Максиму Васильеву, утверждал Синьговский. Васильев также находится под арестом.
Синьговский заключил сделку со следствием и получил четырехлетний срок.
ПроисшествияКурская областьДонецкая Народная РеспубликаКурский районКурская областная Дума
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
