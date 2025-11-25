https://ria.ru/20251125/delo-2057438322.html
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд - РИА Новости, 25.11.2025
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд
Дело экс-главы филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток на 8,5 миллионов рублей при выполнении государственного... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:44:00+03:00
2025-11-25T15:44:00+03:00
2025-11-25T15:44:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд
Дело о взятках экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дело экс-главы филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток на 8,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, направлено в суд, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России
завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах (пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ, часть 6 статьи 290 УК РФ)... Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Серги в совершении преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в 2022-2023 годах государственным заказчиком с ООО "Торговый Дом Кипаларм", ЗАО "ССК "Амалтея" и ООО "СТК Горячий цех" заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в ряде регионов, при этом обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Сергу.
"Серга в составе организованной группы получил от генеральных директоров указанных коммерческих организаций взятки в крупном и особо крупном размерах за оказание содействия в заключении договоров субподряда, а также общее покровительство при выполнении контрактов. Всего незаконным путем им получено 8,5 млн рублей. В результате преступлений условия контрактов были не выполнены, Минобороны России причинен значительный ущерб.", - говорится в релизе
Серга находится в СИЗО, на его имущество наложен арест на сумму более 10 миллионов рублей.