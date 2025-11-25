Рейтинг@Mail.ru
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:44 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/delo-2057438322.html
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд - РИА Новости, 25.11.2025
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд
Дело экс-главы филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток на 8,5 миллионов рублей при выполнении государственного... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:44:00+03:00
2025-11-25T15:44:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_1486c843735c80685efa79b4ffd1817c.jpg
https://ria.ru/20250417/shamarin-2011788818.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18698/49/186984982_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_31fb4b0017868cb000a01186ab6a0c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд

Дело о взятках экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Молоточек судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дело экс-главы филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток на 8,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, направлено в суд, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.
"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах (пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ, часть 6 статьи 290 УК РФ)... Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Серги в совершении преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
Как установлено следствием, в 2022-2023 годах государственным заказчиком с ООО "Торговый Дом Кипаларм", ЗАО "ССК "Амалтея" и ООО "СТК Горячий цех" заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в ряде регионов, при этом обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Сергу.
"Серга в составе организованной группы получил от генеральных директоров указанных коммерческих организаций взятки в крупном и особо крупном размерах за оказание содействия в заключении договоров субподряда, а также общее покровительство при выполнении контрактов. Всего незаконным путем им получено 8,5 млн рублей. В результате преступлений условия контрактов были не выполнены, Минобороны России причинен значительный ущерб.", - говорится в релизе
Серга находится в СИЗО, на его имущество наложен арест на сумму более 10 миллионов рублей.
Вадим Шамарин - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Генерала Шамарина приговорили к семи годам колонии
17 апреля, 12:56
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала