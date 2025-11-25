Дело экс-главы филиала строительного управления Серги направили в суд

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дело экс-главы филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток на 8,5 миллионов рублей при выполнении государственного оборонного заказа, направлено в суд, сообщили РИА Новости в ГВСУ СК России.

"Военными следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника филиала строительного управления Юрия Серги, обвиняемого в получении семи взяток в крупном и особо крупном размерах (пункты "а", "в" части 5 статьи 290 УК РФ, часть 6 статьи 290 УК РФ)... Следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих вину Серги в совершении преступлений, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

Как установлено следствием, в 2022-2023 годах государственным заказчиком с ООО "Торговый Дом Кипаларм", ЗАО "ССК "Амалтея" и ООО "СТК Горячий цех" заключены многомиллионные контракты на выполнение работ по капитальному ремонту объектов в ряде регионов, при этом обязанности по контролю за исполнением контрактов возлагались на Сергу.

"Серга в составе организованной группы получил от генеральных директоров указанных коммерческих организаций взятки в крупном и особо крупном размерах за оказание содействия в заключении договоров субподряда, а также общее покровительство при выполнении контрактов. Всего незаконным путем им получено 8,5 млн рублей. В результате преступлений условия контрактов были не выполнены, Минобороны России причинен значительный ущерб.", - говорится в релизе