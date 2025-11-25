Суд не закрыл дело "крабового короля" Кана о контрабанде

ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока отказался прекратить уголовное дело сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, несмотря на заявления защиты о его смерти, соответствующее ходатайство отклонено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"В ходатайстве (Защиты. — Прим. Ред.)" отказать", — сказала судья.

Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.