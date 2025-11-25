Рейтинг@Mail.ru
Суд не закрыл дело "крабового короля" Кана о контрабанде
25.11.2025
Суд не закрыл дело "крабового короля" Кана о контрабанде
Суд не закрыл дело "крабового короля" Кана о контрабанде - РИА Новости, 25.11.2025
Суд не закрыл дело "крабового короля" Кана о контрабанде
Фрунзенский районный суд Владивостока отказался прекратить уголовное дело сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, несмотря на заявления защиты о его смерти,... РИА Новости, 25.11.2025
Суд не закрыл дело "крабового короля" Кана о контрабанде

Суд во Владивостоке не закрыл дело рыбопромышленника Кана о контрабанде

Олег Кан
Олег Кан
Олег Кан. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 ноя — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока отказался прекратить уголовное дело сахалинского рыбопромышленника Олега Кана, несмотря на заявления защиты о его смерти, соответствующее ходатайство отклонено, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В ходатайстве (Защиты. — Прим. Ред.)" отказать", — сказала судья.
Смерть "крабового короля" Кана не подтверждена в России, заявил прокурор
02:43
Защита в ходе прений на заседании 10 ноября заявила ходатайство о прекращении уголовного дела в связи со смертью Кана. Представитель гособвинения попросил отложить его рассмотрение для изучения представленных документов. Во вторник суд начал рассмотрение ходатайства. Представитель гособвинения заявил, что документ иностранного государства не может подтверждать регистрацию смерти в России, и попросил отказать в ходатайстве.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014—2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею и Китай. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. Товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 276 812,26 рубля.
В апреле прошлого года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере трех миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
По делу сына "крабового короля" допросили более 300 свидетелей
21 сентября, 05:30
 
