Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN - РИА Новости, 25.11.2025
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN
Министр армии США Дэниел Дрисколл, ведущий переговоры с Киевом по американскому плану урегулирования, может заменить Пита Хегсета на посту главы Пентагона,... РИА Новости, 25.11.2025
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN
CNN: ведущий переговоры с Киевом Дрисколл может заменить Хегсета