Рейтинг@Mail.ru
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:17 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/cnn-2057548433.html
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN - РИА Новости, 25.11.2025
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN
Министр армии США Дэниел Дрисколл, ведущий переговоры с Киевом по американскому плану урегулирования, может заменить Пита Хегсета на посту главы Пентагона,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T23:17:00+03:00
2025-11-25T23:17:00+03:00
в мире
сша
киев
россия
пит хегсет
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg
https://ria.ru/20251125/putin-2057543689.html
сша
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2157e476f5fe55df6455e3ec1b210ed3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, киев, россия, пит хегсет, министерство обороны сша
В мире, США, Киев, Россия, Пит Хегсет, Министерство обороны США
Дрисколл может заменить Хегсета на посту главы Пентагона, пишет CNN

CNN: ведущий переговоры с Киевом Дрисколл может заменить Хегсета

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл, ведущий переговоры с Киевом по американскому плану урегулирования, может заменить Пита Хегсета на посту главы Пентагона, утверждает телеканал CNN.
"Необычная роль Дрисколла также возродила предположения о том, что он в конечном итоге может заменить Хегсета на посту министра обороны, что чиновники администрации тихо обсуждают в течение нескольких месяцев", - сообщает телеканал.
Источники телеканала утверждают, что Трампу нравится Дрисколл, которого он называет "парнем, ответственным за дроны", так как именно он отвечает за усилия администрации США по увеличению производства БПЛА на фоне отставания от РФ и Китая.
"Трамп спрашивает Дрисколла о его мнении по поводу того, "что делать с Украиной", всякий раз, когда тот находится в Белом доме, рассказал один из источников", - сообщает телеканал.
Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп поручил Уиткоффу встретиться с Путиным
Вчера, 22:44
 
В миреСШАКиевРоссияПит ХегсетМинистерство обороны США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала