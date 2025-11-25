https://ria.ru/20251125/chuguev-2057282379.html
В Чугуеве начались перебои с электричеством и водоснабжением
Перебои с электро- и водоснабжением начались в Чугуеве в Харьковской области на востоке Украины, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 25.11.2025
