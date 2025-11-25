Рейтинг@Mail.ru
В здание медиахолдинга "Обнинск ТВ", где содержится крокодил, вернули тепло - РИА Новости, 25.11.2025
22:31 25.11.2025
В здание медиахолдинга "Обнинск ТВ", где содержится крокодил, вернули тепло
В здание медиахолдинга "Обнинск ТВ", где содержится крокодил, вернули тепло - РИА Новости, 25.11.2025
В здание медиахолдинга "Обнинск ТВ", где содержится крокодил, вернули тепло
Тепло после вмешательства прокурора вернули в здание, где располагается медиахолдинг "Обнинск ТВ" в Калужской области, содержащий крокодила, сообщил РИА Новости РИА Новости, 25.11.2025
калужская область
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
общество
https://ria.ru/20251114/krokodil-2054892714.html
калужская область
Новости
калужская область, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор), общество
Калужская область, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Общество
В здание медиахолдинга "Обнинск ТВ", где содержится крокодил, вернули тепло

Гендир "Обнинск ТВ" Айрапетян: в здание, где содержится крокодил, вернули тепло

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Тепло после вмешательства прокурора вернули в здание, где располагается медиахолдинг "Обнинск ТВ" в Калужской области, содержащий крокодила, сообщил РИА Новости гендиректор медиахолдинга Альберт Айрапетян.
Во вторник Айрапетян рассказал РИА Новости, что новый собственник части помещений в трехэтажном здании, где располагается в том числе и медиахолдинг, отключил тепло всему зданию, поскольку по его территории проходит магистральная труба отопления. Бизнесмен объяснил это тем, что якобы боится коммунальной аварии, отметил Айрапетян. С пятницы, по словам собеседника агентства, его сотрудники сидели с обогревателями, в помещение, где содержится крокодил, тоже поставили обогреватель.
"Тепло включили. Приходил прокурор и заставил его (собственника – ред.) прямо на месте включить тепло. Теперь у нас все в порядке", - сказал собеседник агентства.
Айрапетян рассказал, что в связи с отключением тепла подал заявление в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры Калужской области подтвердили РИА Новости факт получения обращения, однако выезд прокурора на место пока не прокомментировали.
Ранее сотрудница "Обнинск ТВ" опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же, нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.
Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.
Прокуратура Калужской области направила в Росприроднадзор поручение о проведении проверки условий содержания крокодила, и там подтвердили, что планируют ее провести.
Центральноамериканский крокодил - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Содержание крокодила в "Обнинск ТВ" не отвечает требованиям, заявил биолог
14 ноября, 03:23
 
Калужская областьФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Общество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
