В здание медиахолдинга "Обнинск ТВ", где содержится крокодил, вернули тепло

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Тепло после вмешательства прокурора вернули в здание, где располагается медиахолдинг "Обнинск ТВ" в Калужской области, содержащий крокодила, сообщил РИА Новости гендиректор медиахолдинга Альберт Айрапетян.

Во вторник Айрапетян рассказал РИА Новости, что новый собственник части помещений в трехэтажном здании, где располагается в том числе и медиахолдинг, отключил тепло всему зданию, поскольку по его территории проходит магистральная труба отопления. Бизнесмен объяснил это тем, что якобы боится коммунальной аварии, отметил Айрапетян. С пятницы, по словам собеседника агентства, его сотрудники сидели с обогревателями, в помещение, где содержится крокодил, тоже поставили обогреватель.

"Тепло включили. Приходил прокурор и заставил его (собственника – ред.) прямо на месте включить тепло. Теперь у нас все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Айрапетян рассказал, что в связи с отключением тепла подал заявление в прокуратуру. В пресс-службе прокуратуры Калужской области подтвердили РИА Новости факт получения обращения, однако выезд прокурора на место пока не прокомментировали.

Ранее сотрудница "Обнинск ТВ" опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же, нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.

Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.