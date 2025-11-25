Хозяин крокодила в Обнинске рассказал о людях, просивших забрать животное

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Гендиректор медиахолдинга "Обнинск ТВ" в Калужской области Альберт Айрапетян рассказал РИА Новости, что когда из-за живущего в стенах холдинга крокодила поднялась шумиха, ему не раз предлагали забрать рептилию на содержание, в частности, бизнесмены из Подмосковья, продающие сумки из кожи крокодила.

"Есть в Подмосковье ребята, звонили, говорят: "Давайте нам крокодила вашего". Я смотрю их сайт, на этом сайте они продают сумки из кожи крокодила. Ну, как я могу им отдать?" - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на фоне шумихи в СМИ были и другие предложения. "Куда вы заберете крокодила? К другим крокодилам? Другие крокодилы сожрут этого крокодила. Согласны? Этот крокодил всю жизнь жил один, не видел других своих сородичей. Кто будет создавать для него отдельное место, кроме меня? Никто не будет", - заявил Айрапетян.

Собеседник подчеркнул, что не планирует никому отдавать крокодила и намерен увезти из холдинга. "Мы покупаем базу отдыха. Эти планы давно были. Договор подписан, а покупка должна состояться где-то в начале января. И мы там хотели создать мини-зоопарк – не только крокодила разместить, а еще пару других интересных животных. И вот туда нашего крокодила мы перевезем", - пояснил гендиректор холдинга.

Ранее сотрудница "Обнинск ТВ" опубликовала в личном канале фото и видео с крокодилом по имени Глафира. Судя по кадрам, рептилия живет в холдинге и содержится в бетонном мини-бассейне, сверху накрытом решеткой. Пользователи сочли эти условия ненадлежащими, по их мнению, для животного там мало места, к тому же, нет ультрафиолетовых ламп и фильтров. Позднее женщина удалила пост.

Айрапетян подтвердил РИА Новости, что в стенах холдинга более 20 лет живет крокодил по имени Глафира, заверив, что животное ни на что не жалуется. Он назвал условия содержания хорошими и отметил, что если по жалобам читателей в холдинг придет проверка и укажет на недостатки, то сотрудники холдинга готовы последовать советам и изменить условия содержания животного. Он также заверил, что опубликовавшая информацию о крокодиле сотрудница не будет наказана.