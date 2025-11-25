Чибис решил проиндексировать зарплаты мурманским бюджетникам на 4%

МУРМАНСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил на заседании областной думы во вторник о том, что принял решение с 1 января 2026 года проиндексировать зарплаты работников бюджетной сферы на 4%.

По словам Чибиса, тема оплаты труда активно обсуждалась на встрече с фракциями, она является чувствительной для северян.

"И как я обещал, при первой же возможности мы это сделаем. Мной принято решение: с 1 января 2026 года будет обеспечена индексация на 4% заработных плат работников бюджетной сферы, занятых квалифицированным трудом – тех специалистов, чьи должности не были охвачены повышением МРОТ", - сказал Чибис на заседании, посвященном проекту бюджета следующего года.