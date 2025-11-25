https://ria.ru/20251125/chelovek-2057323769.html
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены два человека
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 25.11.2025
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены два человека
Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородской области в результате удара украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.11.2025
