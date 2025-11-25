Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены два человека - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:19 25.11.2025 (обновлено: 09:29 25.11.2025)
В Белгородской области при атаке дрона ВСУ ранены два человека
Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородской области в результате удара украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
октябрьский
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия, октябрьский, белгородская область, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Октябрьский, Белгородская область, Вячеслав Гладков
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиПоследствия удара дрона ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области
Последствия удара дрона ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Последствия удара дрона ВСУ в поселке Октябрьский Белгородской области
БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Мужчина и женщина ранены в поселке Октябрьский Белгородской области в результате удара украинского дрона по частному дому, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В посёлке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по частному дому. Ранены двое. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями спины, головы, плеча и ноги бригада "скорой" доставляет в областную клиническую больницу. Мужчину с баротравмой сотрудники СМП доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным главы региона, в доме повреждены крыша, остекление и фасад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияОктябрьскийБелгородская областьВячеслав Гладков
 
 
