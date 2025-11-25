В Архангельской области запретили съемку результатов атак БПЛА

МУРМАНСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о запрете съемки результатов атак беспилотников, а также работы и размещения сил ПВО, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Пункт 3.1 указа вводит запрет на осуществление на территории Архангельской области фотографирования, проведение видео- или киносъемки применения и (или) последствий применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Также запрещено снимать места нахождения (падения) БПЛА, а также применения и (или) последствий применения средств (систем) противодействия БПЛА, в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, мест расположения, временной дислокации, организации несения службы подразделений ВС РФ и правоохранительных органов.

Нельзя снимать и фотографировать места дислокации объектов военной инфраструктуры, сооружений систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов.

Кроме того, подпунктом 2 пункта 3.2 запрещено публиковать и распространять в СМИ, в том числе в интернете, любую информацию об использовании на территории Архангельской области и других регионов России беспилотных летательных аппаратов, включая сведения, позволяющие идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета и другие сведения.