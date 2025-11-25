Рейтинг@Mail.ru
В Архангельской области запретили съемку результатов атак БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 25.11.2025 (обновлено: 15:50 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/bpla-2057440581.html
В Архангельской области запретили съемку результатов атак БПЛА
В Архангельской области запретили съемку результатов атак БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
В Архангельской области запретили съемку результатов атак БПЛА
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о запрете съемки результатов атак беспилотников, а также работы и размещения сил ПВО,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T15:49:00+03:00
2025-11-25T15:50:00+03:00
безопасность
архангельская область
россия
александр цыбульский
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_0:53:2090:1230_1920x0_80_0_0_28991c185b9b5f0691cbefc7699bee8d.jpg
https://ria.ru/20251125/simonyan-2057309152.html
архангельская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0b/2010699643_63:0:1864:1351_1920x0_80_0_0_728a6506dd0f1ec10597b4e0deb8dc91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, архангельская область, россия, александр цыбульский, происшествия
Безопасность, Архангельская область, Россия, Александр Цыбульский, Происшествия
В Архангельской области запретили съемку результатов атак БПЛА

В Архангельской области запретили съемку результатов атак БПЛА и работы сил ПВО

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МУРМАНСК, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подписал указ о запрете съемки результатов атак беспилотников, а также работы и размещения сил ПВО, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Пункт 3.1 указа вводит запрет на осуществление на территории Архангельской области фотографирования, проведение видео- или киносъемки применения и (или) последствий применения беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Также запрещено снимать места нахождения (падения) БПЛА, а также применения и (или) последствий применения средств (систем) противодействия БПЛА, в том числе средств (систем) противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, мест расположения, временной дислокации, организации несения службы подразделений ВС РФ и правоохранительных органов.
Нельзя снимать и фотографировать места дислокации объектов военной инфраструктуры, сооружений систем связи, объектов топливно-энергетического комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, мостов и иных критически важных объектов.
Кроме того, подпунктом 2 пункта 3.2 запрещено публиковать и распространять в СМИ, в том числе в интернете, любую информацию об использовании на территории Архангельской области и других регионов России беспилотных летательных аппаратов, включая сведения, позволяющие идентифицировать их тип, место нахождения (падения), запуска или траекторию полета и другие сведения.
Положения указа не распространяются на деятельность органов, входящих в единую систему публичной власти в РФ, а также на официально опубликованную (размещенную) этими органами информацию в СМИ, включая интернет.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Симоньян рассказала, как ее дети пережили атаку БПЛА на Кубань
Вчера, 06:32
 
БезопасностьАрхангельская областьРоссияАлександр ЦыбульскийПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала