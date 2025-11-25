Кубань и Ростовская область подверглись массированной атаке БПЛА

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Краснодарский край и Ростовская область в ночь на вторник подверглись массированной атаке украинских беспилотников.
Ростовская область
По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, при налете БПЛА погибли три человека, еще восемь получили ранения — все они жители Таганрога и Неклиновского района.
В городе повреждены два многоквартирных и один частный дом, Механический колледж, два промышленных предприятия и детский сад. В границах этих зданий ввели локальный режим ЧС. Работает оперативный штаб.
Последствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 года
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 года
В селах Петрушино и Весело-Вознесенка пострадали два частных домовладения: в одном произошел пожар, в другом повреждена труба внешнего газопровода, началось возгорание.
Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили за ночь 16 беспилотников над Ростовской областью.
Кубань
По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, при атаке дронов пострадали шесть человек, четверо из них — в Новороссийске. В городе повреждены пять многоквартирных и два частных дома.
В центре Краснодара фрагменты беспилотников нашли возле одной из многоэтажек. Повреждены окна в трех зданиях.
Момент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске. 25 ноября 2025 года
© Фото : соцсети
Момент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске. 25 ноября 2025 года
В Туапсе после налета БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома, пожар уже локализовали. Среди пострадавших — охранник из соседнего учреждения, его ранило осколками.
В Геленджике повреждены два частных дома. Пострадал мужчина, который в момент удара находился на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По данным Минобороны, в общей сложности средства ПВО сбили над регионом 76 беспилотников.
22 июня 2022, 17:18