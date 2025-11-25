Рейтинг@Mail.ru
Кубань и Ростовская область подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:20 25.11.2025 (обновлено: 10:29 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/bpla-2057317850.html
Кубань и Ростовская область подверглись массированной атаке БПЛА
Кубань и Ростовская область подверглись массированной атаке БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Кубань и Ростовская область подверглись массированной атаке БПЛА
Краснодарский край и Ростовская область в ночь на вторник подверглись массированной атаке украинских беспилотников. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:20:00+03:00
2025-11-25T10:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
новороссийск
краснодарский край
юрий слюсарь
вениамин кондратьев
таганрог
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057321335_0:92:1229:783_1920x0_80_0_0_dfc9da7f76812a53321d7c50cfc84811.jpg
https://ria.ru/20251123/bpl-2056890511.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ростовская область
новороссийск
краснодарский край
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057321335_0:0:1229:921_1920x0_80_0_0_b18c54989d80a58fe064cb75b4717974.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ростовская область, новороссийск, краснодарский край, юрий слюсарь , вениамин кондратьев, таганрог
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Новороссийск, Краснодарский край, Юрий Слюсарь , Вениамин Кондратьев, Таганрог

Кубань и Ростовская область подверглись массированной атаке БПЛА

© Фото : соцсетиПоследствия атаки дронов ВСУ. 25 ноября 2025 года
Последствия атаки дронов ВСУ. 25 ноября 2025 года - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов ВСУ. 25 ноября 2025 года
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Краснодарский край и Ростовская область в ночь на вторник подверглись массированной атаке украинских беспилотников.

Ростовская область

По словам губернатора региона Юрия Слюсаря, при налете БПЛА погибли три человека, еще восемь получили ранения — все они жители Таганрога и Неклиновского района.
В городе повреждены два многоквартирных и один частный дом, Механический колледж, два промышленных предприятия и детский сад. В границах этих зданий ввели локальный режим ЧС. Работает оперативный штаб.
© Фото : соцсетиПоследствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 года
Последствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки дронов ВСУ в Таганроге. 25 ноября 2025 года
В селах Петрушино и Весело-Вознесенка пострадали два частных домовладения: в одном произошел пожар, в другом повреждена труба внешнего газопровода, началось возгорание.
Как сообщили в Минобороны, силы ПВО сбили за ночь 16 беспилотников над Ростовской областью.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
ВС России уничтожили пять пунктов управления БПЛА ВСУ под Константиновкой
23 ноября, 09:04

Кубань

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, при атаке дронов пострадали шесть человек, четверо из них — в Новороссийске. В городе повреждены пять многоквартирных и два частных дома.
В центре Краснодара фрагменты беспилотников нашли возле одной из многоэтажек. Повреждены окна в трех зданиях.
© Фото : соцсетиМомент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске. 25 ноября 2025 года
Момент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске. 25 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : соцсети
Момент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске. 25 ноября 2025 года
В Туапсе после налета БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома, пожар уже локализовали. Среди пострадавших — охранник из соседнего учреждения, его ранило осколками.
В Геленджике повреждены два частных дома. Пострадал мужчина, который в момент удара находился на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
По данным Минобороны, в общей сложности средства ПВО сбили над регионом 76 беспилотников.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРостовская областьНовороссийскКраснодарский крайЮрий СлюсарьВениамин КондратьевТаганрог
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала