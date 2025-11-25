Рейтинг@Mail.ru
Число пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске увеличилось до четырех - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 25.11.2025 (обновлено: 03:56 25.11.2025)
Число пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске увеличилось до четырех
Число пострадавших из-за атак БПЛА в Новороссийске увеличилось до четырех

Из-за атаки БПЛА на дома в Новороссийске пострадали четыре человека и семь домов

Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число пострадавших из-за атак беспилотников в Новороссийске увеличилось до четырех человек, повреждены пять многоквартирных и два частных дома, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Ранее оперштаб Кубани сообщал о повреждении двух многоквартирных домов в результате атак БПЛА в Новороссийске, пострадавших не было. Из-за падения обломков БПЛА на частный дом в городе ранение получил мужчина.
"В разных районах Новороссийска в результате атаки БПЛА повреждены еще три многоквартирных дома и один частный, ранения получили три человека...", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Всего поврождены пять многоэтажек и два частных дома. Ранения получили четыре человека. Всех пострадавших госпитализировали.
В двух многоэтажках начались пожары, их тушат. Повреждены несколько квартир. По предварительной информации, пострадавших среди жильцов этих домов нет.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
