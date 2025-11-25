В Краснодаре и Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены здания

https://ria.ru/20251125/bpla-2057294853.html
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Здания повреждены в Краснодаре и Таганроге после атаки БПЛА, в Ростовской области пострадали три человека.
Как сообщил оперштаб Краснодарского края
в своем Telegram-канале
, в результате падения обломков повреждения получили несколько окон в трех зданиях — двух многоквартирных домах и офисном центре. Пострадавших нет.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь
сообщил в Telegram-канале
, что в результате атаки беспилотников в Таганроге
и Бессергеневке ранены три человека.
"В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме... В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет", — добавил глава региона.
Также в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода.
Слюсарь предупредил, что военные продолжают отражать атаку, и призвал соблюдать осторожность.
Ранее при налете БПЛА в Новороссийске
получили повреждения пять многоквартирных домов, четыре человека пострадали. Еще один человек пострадал при налете беспилотников в Геленджике
. Там повреждены два частных дома.
Вооруженные силы Украины
ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.