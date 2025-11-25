В Краснодаре и Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены здания

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Здания повреждены в Краснодаре и Таганроге после атаки БПЛА, в Ростовской области пострадали три человека.

Как сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале , в результате падения обломков повреждения получили несколько окон в трех зданиях — двух многоквартирных домах и офисном центре. Пострадавших нет.

"В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме... В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет", — добавил глава региона.

Также в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода.

Слюсарь предупредил, что военные продолжают отражать атаку, и призвал соблюдать осторожность.

Ранее при налете БПЛА в Новороссийске получили повреждения пять многоквартирных домов, четыре человека пострадали. Еще один человек пострадал при налете беспилотников в Геленджике . Там повреждены два частных дома.