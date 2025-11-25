Рейтинг@Mail.ru
В Краснодаре и Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены здания - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:23 25.11.2025 (обновлено: 03:57 25.11.2025)
В Краснодаре и Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены здания
Здания повреждены в Краснодаре и Таганроге после атаки БПЛА, в Ростовской области пострадали три человека. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
таганрог
краснодар
ростовская область
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
таганрог
краснодар
ростовская область
таганрог, краснодар, ростовская область, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Таганрог, Краснодар, Ростовская область, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины

В Краснодаре и Таганроге из-за атаки БПЛА повреждены здания

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Здания повреждены в Краснодаре и Таганроге после атаки БПЛА, в Ростовской области пострадали три человека.
Как сообщил оперштаб Краснодарского края в своем Telegram-канале, в результате падения обломков повреждения получили несколько окон в трех зданиях — двух многоквартирных домах и офисном центре. Пострадавших нет.
Порт Новороссийска - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Обломки БПЛА попали в грузовик в Новороссийске
02:35
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram-канале, что в результате атаки беспилотников в Таганроге и Бессергеневке ранены три человека.
"В Таганроге, по предварительным данным, по улице Инструментальная повреждены фасад и окна в двух многоквартирных и одном частном доме... В промзоне загорелось складское помещение, угрозы распространения огня на соседние строения нет", — добавил глава региона.
Также в Нелиновском районе в селе Петрушино загорелся частный дом, а в селе Весело-Вознесенка повреждения получила труба внешнего газопровода.
Сочи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Сочи и "Сириусе" объявили беспилотную опасность
00:45
Слюсарь предупредил, что военные продолжают отражать атаку, и призвал соблюдать осторожность.
Ранее при налете БПЛА в Новороссийске получили повреждения пять многоквартирных домов, четыре человека пострадали. Еще один человек пострадал при налете беспилотников в Геленджике. Там повреждены два частных дома.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Военнослужащие ведут огонь из зенитной установки ЗУ-23 и ПКМ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Силы ПВО сбили 31 украинский беспилотник
Вчера, 23:34
 
Специальная военная операция на УкраинеТаганрогКраснодарРостовская областьЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
