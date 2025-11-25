https://ria.ru/20251125/bpla-2057294188.html
В Краснодаре из-за атаки БПЛА повреждены два жилых дома
В Краснодаре из-за атаки БПЛА повреждены два жилых дома
Фрагменты беспилотника обнаружены возле одного из многоквартирных домов в центральной части Краснодара, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T03:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодар
краснодарский край
