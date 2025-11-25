Рейтинг@Mail.ru
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:25 25.11.2025 (обновлено: 02:02 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/bpla-2057286994.html
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек - РИА Новости, 25.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек
Два частных дома повреждены в результате атаки беспилотника в селе Кабардинка Геленджика, по одному из адресов пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:25:00+03:00
2025-11-25T02:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кабардинка
геленджик
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_0:120:3077:1851_1920x0_80_0_0_1b2a51c769debeafb373fa427bfeee18.jpg
https://ria.ru/20251125/novorossiysk-2057282630.html
кабардинка
геленджик
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990498482_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_01566565add48f374581e68af45d49a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, кабардинка, геленджик, краснодарский край
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Кабардинка, Геленджик, Краснодарский край
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек

Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два частных дома и пострадал человек

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Два частных дома повреждены в результате атаки беспилотника в селе Кабардинка Геленджика, по одному из адресов пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В селе Кабардинка Геленджика в результате атаки БПЛА повреждены два частных дома", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Также пострадал мужчина, оказавшийся в момент атаки на улице. У него ранение ноги, угроза жизни отсутствует.
Еще одному адресу из-за падения обломков начался пожар. Оперативные службы ликвидируют возгорание.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Автомобиль скорой помощи у входа в приемное отделение городской больницы №1 города Новороссийска - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
При атаке БПЛА в Новороссийске пострадал один человек
00:32
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКабардинкаГеленджикКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала