Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек - РИА Новости, 25.11.2025
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек
Два частных дома повреждены в результате атаки беспилотника в селе Кабардинка Геленджика, по одному из адресов пострадал мужчина, сообщает оперативный штаб... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:25:00+03:00
2025-11-25T01:25:00+03:00
2025-11-25T02:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
кабардинка
геленджик
краснодарский край
кабардинка
геленджик
краснодарский край
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два дома и пострадал человек
Из-за атаки БПЛА в Геленджике повреждены два частных дома и пострадал человек