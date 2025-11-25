Рейтинг@Mail.ru
В Bloomberg назвали политическую ситуацию на Украине токсичной
25.11.2025
В Bloomberg назвали политическую ситуацию на Украине токсичной
В Bloomberg назвали политическую ситуацию на Украине токсичной
В Bloomberg назвали политическую ситуацию на Украине токсичной
Политическая ситуация на Украине токсична из-за усталости от конфликта и коррупционных скандалов, считает колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс.
украина
киев
В Bloomberg назвали политическую ситуацию на Украине токсичной

Bloomberg: ситуация на Украине стала токсичной из-за коррупционных скандалов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Политическая ситуация на Украине токсична из-за усталости от конфликта и коррупционных скандалов, считает колумнист агентства Блумберг Хэл Брэндс.
"Политическая ситуация на Украине токсичная из-за усталости от конфликта и коррупционных скандалов", - пишет колумнист.
В NYT назвали приоритетный для Украины пункт мирного плана США
Вчера, 09:28
При этом Брэндс отмечает, что ситуация на линии фронта для Киева, несомненно, ухудшается.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и на тот момент министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле о коррупции в сфере энергетики Германа Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук - с должности министра энергетики.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Скандал на Украине угрожает поддержке Зеленского за рубежом, пишет NYT
14 ноября, 18:25
 
