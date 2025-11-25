Патриарх Кирилл рассказал, как жили его родители во время блокады

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Отец патриарха Московского и всея Руси Кирилла во время блокады Ленинграда был одним из руководителей создания укреплений на Лужском рубеже, а мать со старшим братом патриарха - младенцем Николаем - получала 125 граммов хлеба в день, оба родителя выжили во время блокады, рассказал во вторник патриарх Кирилл в МГУ имени Ломоносова на съезде Общества русской словесности.

"Для меня это (блокада Ленинграда – ред.) еще и глубоко личная история. Не могу без волнения говорить об этом, потому что мои родители прошли через это тяжелейшее испытание. Мой отец, проторей Михаил Гундяев, до войны получивший инженерное образование и работавший на военном заводе, был одним из руководителей создания укреплений на Лужском рубеже, с которого немцы в основном осуществляли попытку напасть на наш город. Мама моя, Раиса Владимировна, с грудным младенцем на руках, моим старшим братом Николаем, получала лишь 125 граммов хлеба и, милостью Божию, смогла пережить страшное время блокады, что впоследствии позволило появиться на свет и мне", - сказал патриарх Кирилл.

Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны примеров подвига было немало. "Победа далась нашему народу ценой невероятных усилий и огромных жертв. Наша общая задача - не только бережно хранить память о событиях Великой Отечественной войны, о подвиге наших предков, но и прежде всего заботиться о том, чтобы в сердце детей и внуков не погасла лампада веры, чтобы ценности, ради которых отдавали свои жизни наши отцы и деды, продолжали определять поступки и будущих поколений соотечественников, чтобы идеалы жертвенного служения ближним, любви, справедливости, милосердия оставались ключевыми и для нашего народа сегодня", - призвал предстоятель Русской церкви.

Для этого, продолжил он, важно воспитывать подрастающее поколение в уважении к духовным традициям народа, в любви к истории страны. "Искренне убежден в том, что в разговоре с молодыми людьми о Великой Отечественной войне крайне важно обращать внимание именно на нравственные аспекты подвига и на его духовные истоки, подчеркивать значимость преемства традиции", - подчеркнул патриарх Кирилл.

Он добавил, что история не учит, но наказывает за незнание уроков, особенно если люди "остаются глухими к опыту поколений" и игнорируют те духовно-нравственные ценности - важнейший опыт народной жизни, которые лежат в основе нашего существования и сегодня, потому что без прошлого невозможно строить будущее.

"События Великой Отечественной войны в полной мере показали, что несмотря на два десятилетия агрессивного безбожия и гонения на церковь, наш народ сумел сохранить важнейшие качества, которые на протяжении столетий взращивались в нем христианской верой, а именно, православной традицией. Это жертвенность, милосердие, самоотверженность, солидарность, мужество, терпение и благородство. Благодаря этим душевным качествам стал возможен общенародный подвиг защиты Родины, и наши отцы и деды смогли отстоять свободу, независимость и духовно-культурную самобытность страны", - заключил патриарх Кирилл.