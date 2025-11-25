Российские экспортеры обеспокоены чересчур крепким рублем, заявили в РСПП

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Чересчур крепкий рубль снижает возможности получения доходов от экспорта товаров из РФ, и это беспокоит бизнес, заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин на международном форуме Финансового университета "Россия: образ будущего".

"Вообще-то, если говорить о проблемах, нас, бизнес, беспокоит и курс. Чересчур крепкий рубль резко снижает возможности получения экспортных доходов. Они снизились на 20% по сравнению с теми планами, которые в начале года были", - сказал Шохин

"Сокращение бюджетного импульса и рост налогов, НДС в частности, тоже не добавляет возможностей для инвестиций и развития", – отметил Шохин.

По его словам, РСПП уже фиксирует инвестиционную паузу в России , которая фактически началась, когда компании из-за сложной ситуации в экономике стали откладывать на более поздние сроки свои инвестиционные планы.

"Хотя статистика показывает, что рост инвестиций в основной капитал вроде неплохо выглядит, но мы считаем, что это результат того, что на баланс ставится то оборудование и те активы, которые были проинвестированы за несколько прошедших лет", - заявил он.

По прогнозу РСПП, снижение инвестиций в основной капитал в РФ составит около 1,5%.