Рейтинг@Mail.ru
Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
18:21 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/biblioteka-2057493326.html
Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери
Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери - РИА Новости, 25.11.2025
Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери
В областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького в Твери во вторник состоялась профессиональная встреча "165 лет Горьковке. История, устремленная РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:21:00+03:00
2025-11-25T18:21:00+03:00
тверская область
тверь
россия
михаил салтыков-щедрин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608728_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b3de1ccec37b09ae26542f05ebb8a2bc.jpg
https://ria.ru/20251125/tver-2057432116.html
https://ria.ru/20251125/festival-2057471898.html
тверь
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/16/1947608728_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0dc22ff3b2a6959c68d2df6354a99dfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, россия, михаил салтыков-щедрин
Тверская область, Тверь, Россия, Михаил Салтыков-Щедрин
Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери

Роль библиотек в сохранении истории обсудили в Твери

© iStock.com / skynesherМолодые люди в библиотеке
Молодые люди в библиотеке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© iStock.com / skynesher
Молодые люди в библиотеке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького в Твери во вторник состоялась профессиональная встреча "165 лет Горьковке. История, устремленная в будущее", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
Участниками события стали представители Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ), сотрудники Горьковки, муниципальных и ведомственных библиотек. Обсуждались вопросы реализации историко-просветительских и образовательных проектов на библиотечных площадках, сбережения книжных коллекций.
Вид на город Тверь - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Малые техкомпании Верхневолжья поставили товаров и услуг на 43 млн рублей
Вчера, 15:19
"Юбилей библиотеки – это праздник не только для тверичан и Тверской области, библиотечного сообщества, но и наш общий. С моей точки зрения, и я думаю, что со мной согласятся коллеги, Горьковская – одна тех из библиотек, на которые мы всегда равнялись", – подчеркнул директор ГПИБ Михаил Афанасьев.
Эксперт представил исследование о роли библиотек в сохранении истории, а ее специалисты рассказали о конкурсах библиотечных проектов и о документах из фондов ГПИБ, посвященных истории тверского края. Представлены также проекты горьковской библиотеки, в том числе приуроченные к 165-летию учреждения. Как рассказала ее директор Светлана Мальдова, организованы экскурсии для читателей, тематические встречи, выставки и другие мероприятия.
Продолжением Профессиональной встречи стал межрегиональный вебинар "Реставрация документа на стыке истории, науки и искусства. Баланс приоритетов", посвященный научным исследованиям в ходе восстановительных мероприятий, новым подходам в реставрации и хранении документов.
Так, специалисты поделились опытом работы с солдатскими медальонами, обнаруженными поисковиками, боевыми журналами времен Великой Отечественной войны, книжными гравюрами и рисунками.
Профессиональная встреча организована библиотекой им. А. М. Горького при поддержке министерства культуры Тверской области, Государственной публичной исторической библиотеки России, Российской библиотечной ассоциации.
Тверская областная библиотека имени Горького основана в 1860 году. На день открытия в библиотеке насчитывалось 3198 томов. Постепенно фонды учреждения расширялись, увеличивалось число читателей. Активное участие в жизни библиотеки принимали поэт Федор Глинка, писатель, вице-губернатор Твери Михаил Салтыков-Щедрин.
Виталий Королев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Тверской области определили победителей фестиваля "УниверЛигаФест 2025"
Вчера, 17:14
 
Тверская областьТверьРоссияМихаил Салтыков-Щедрин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала