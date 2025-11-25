Роль библиотек обсудили на 165-летии Горьковки в Твери

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. В областной универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького в Твери во вторник состоялась профессиональная встреча "165 лет Горьковке. История, устремленная в будущее", сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Участниками события стали представители Государственной публичной исторической библиотеки России (ГПИБ), сотрудники Горьковки, муниципальных и ведомственных библиотек. Обсуждались вопросы реализации историко-просветительских и образовательных проектов на библиотечных площадках, сбережения книжных коллекций.

"Юбилей библиотеки – это праздник не только для тверичан и Тверской области, библиотечного сообщества, но и наш общий. С моей точки зрения, и я думаю, что со мной согласятся коллеги, Горьковская – одна тех из библиотек, на которые мы всегда равнялись", – подчеркнул директор ГПИБ Михаил Афанасьев.

Эксперт представил исследование о роли библиотек в сохранении истории, а ее специалисты рассказали о конкурсах библиотечных проектов и о документах из фондов ГПИБ, посвященных истории тверского края. Представлены также проекты горьковской библиотеки, в том числе приуроченные к 165-летию учреждения. Как рассказала ее директор Светлана Мальдова, организованы экскурсии для читателей, тематические встречи, выставки и другие мероприятия.

Продолжением Профессиональной встречи стал межрегиональный вебинар "Реставрация документа на стыке истории, науки и искусства. Баланс приоритетов", посвященный научным исследованиям в ходе восстановительных мероприятий, новым подходам в реставрации и хранении документов.

Так, специалисты поделились опытом работы с солдатскими медальонами, обнаруженными поисковиками, боевыми журналами времен Великой Отечественной войны, книжными гравюрами и рисунками.

Профессиональная встреча организована библиотекой им. А. М. Горького при поддержке министерства культуры Тверской области, Государственной публичной исторической библиотеки России, Российской библиотечной ассоциации.