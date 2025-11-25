Рейтинг@Mail.ru
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая - РИА Новости, 25.11.2025
05:49 25.11.2025
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая
экономика, россия, игорь сечин, роснефть, китай
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть, Китай
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая

Сечин: Россия и Китай обеспечили свою энергобезопасность

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создание современной инфраструктуры поставок углеводородов задолго до закрытия западных рынков обеспечило энергобезопасность России и Китайской Народной Республики, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Своевременные решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, принятые задолго до закрытия западных рынков, стали важным фактором обеспечения энергобезопасности наших стран", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Новак заявил о перспективах роста поставок угля России в Китай
ЭкономикаРоссияИгорь СечинРоснефтьКитай
 
 
