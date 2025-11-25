Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создание современной инфраструктуры поставок углеводородов задолго до закрытия западных рынков обеспечило энергобезопасность России и Китайской Народной Республики, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.