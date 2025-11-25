https://ria.ru/20251125/bezopasnost-2057303914.html
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая - РИА Новости, 25.11.2025
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая
Создание современной инфраструктуры поставок углеводородов задолго до закрытия западных рынков обеспечило энергобезопасность России и Китайской Народной... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:49:00+03:00
2025-11-25T05:49:00+03:00
2025-11-25T05:49:00+03:00
экономика
россия
игорь сечин
роснефть
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57669/73/576697313_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_d60b420eb37a9a4f10366bbd72fa365e.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057303426.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/57669/73/576697313_68:0:2735:2000_1920x0_80_0_0_00fedb3cd32055ed7f5a31e143b0060f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, игорь сечин, роснефть, китай
Экономика, Россия, Игорь Сечин, Роснефть, Китай
Сечин рассказал об обеспечении энергобезопасности России и Китая
Сечин: Россия и Китай обеспечили свою энергобезопасность
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Создание современной инфраструктуры поставок углеводородов задолго до закрытия западных рынков обеспечило энергобезопасность России и Китайской Народной Республики, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Своевременные решения по созданию современной инфраструктуры поставок углеводородного сырья, принятые задолго до закрытия западных рынков, стали важным фактором обеспечения энергобезопасности наших стран", - сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.