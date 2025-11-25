https://ria.ru/20251125/bespilotniki-2057553015.html
ПВО уничтожила над двумя российскими регионами 15 украинских беспилотников
ПВО уничтожила над двумя российскими регионами 15 украинских беспилотников - РИА Новости, 25.11.2025
ПВО уничтожила над двумя российскими регионами 15 украинских беспилотников
Российские силы ПВО вечером перехватили и уничтожили 15 украинских БПЛА над двумя регионами РФ, сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале во вторник. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T23:51:00+03:00
2025-11-25T23:51:00+03:00
2025-11-25T23:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
белгородская область
воронежская область
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c8e5c0a8c4f162e600055a8c59e57608.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
белгородская область
воронежская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/07/2046767021_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_62c61b075b848934673d3093465c2551.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, белгородская область, воронежская область, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Белгородская область, Воронежская область, Украина, Вооруженные силы Украины
ПВО уничтожила над двумя российскими регионами 15 украинских беспилотников
Силы ПВО сбили 15 дронов ВСУ над Белгородской и Воронежской областями за вечер