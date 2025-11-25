https://ria.ru/20251125/bespilotnik-2057436315.html
Украинский беспилотник атаковал АЗС в Сватово
Беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Сватово Луганской Народной Республики, сообщает минтопэнерго региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2025
Беспилотник ВСУ атаковал заправку в Сватово Луганской области, пострадавших нет