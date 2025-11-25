Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник атаковал АЗС в Сватово
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:37 25.11.2025
Украинский беспилотник атаковал АЗС в Сватово
Украинский беспилотник атаковал АЗС в Сватово - РИА Новости, 25.11.2025
Украинский беспилотник атаковал АЗС в Сватово
Беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Сватово Луганской Народной Республики, сообщает минтопэнерго региона в Telegram-канале. РИА Новости, 25.11.2025
Украинский беспилотник атаковал АЗС в Сватово

Беспилотник ВСУ атаковал заправку в Сватово Луганской области, пострадавших нет

ЛУГАНСК, 25 ноя – РИА Новости. Беспилотник ВСУ атаковал АЗС в Сватово Луганской Народной Республики, сообщает минтопэнерго региона в Telegram-канале.
«
"Сегодня беспилотник атаковал АЗС в городе Сватово, в результате чего произошло возгорание. Никто из сотрудников "Луганскнефтепродукта" не пострадал", — процитировали в ведомстве заместителя министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Андрея Елисеева.
Уточняется, что повреждено здание АЗС.
"Пожар оперативно ликвидирован сотрудниками МЧС. На данный момент угрозы для населения и инфраструктуры нет", - говорится в сообщении.
ВСУ третий раз за сутки ударили по автозаправке в ЛНР
22 сентября, 12:37
 
Заголовок открываемого материала