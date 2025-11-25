Лукашенко освободил от должности гендиректора агентства Белта

"Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ № 419 подписал 25 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.