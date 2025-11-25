https://ria.ru/20251125/belorussiya-2057510442.html
Лукашенко освободил от должности гендиректора агентства Белта
Лукашенко освободил от должности гендиректора агентства Белта - РИА Новости, 25.11.2025
Лукашенко освободил от должности гендиректора агентства Белта
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности генерального директора информационного агентства Белта Ирину Акулович, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 25.11.2025
белоруссия
александр лукашенко
белоруссия
МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности генерального директора информационного агентства Белта Ирину Акулович, сообщила пресс-служба главы государства.
"Ирина Акулович освобождена от должности генерального директора республиканского унитарного предприятия "Белорусское телеграфное агентство" в связи с переходом на другую работу. Соответствующий указ № 419 подписал 25 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
Акулович возглавляла старейшее информационное агентство Белоруссии с апреля 2018 года.