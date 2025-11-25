Лукашенко назвал глупостью закрытие Литвой границы

МИНСК, 25 ноя - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр на встрече с государственным секретарем Совета безопасности Александром Вольфовичем назвал "глупостью на политическом уровне" закрытие Литвой белорусско-литовской границы, сообщает во вторник агентство Белта.
Вольфович в воскресенье по поручению президента встречался с водителями литовских большегрузов, находящихся в Белоруссии после закрытия Литвой границы.
Лукашенко отметил, что водители большегрузов не несут ответственности за решения литовских властей.
"Эта глупость была на политическом уровне", - подчеркнул он.
Лукашенко добавил, что сложившуюся ситуацию предстоит разрешить внешнеполитическим ведомствам двух стран. "Пусть министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию", - сказал президент.
Литва после серии инцидентов с метеозондами, залетевшими на территорию прибалтийской республики с белорусской стороны, 29 октября объявила о закрытии на месяц с возможностью продления пограничных пунктов пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). В начале ноября в Минске заявили, что застрявшие на территории Белоруссии свыше тысячи грузовиков литовских перевозчиков будут перемещены в специально оборудованные места стоянки, где будут оставаться до возобновления литовской стороной движения через белорусско-литовский участок границы. Вильнюс открыл оба пункта пропуска в ночь на 20 ноября.