Лукашенко назвал глупостью закрытие Литвой границы

Лукашенко отметил, что водители большегрузов не несут ответственности за решения литовских властей.

"Эта глупость была на политическом уровне", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что сложившуюся ситуацию предстоит разрешить внешнеполитическим ведомствам двух стран. "Пусть министерство иностранных дел наше и литовское встречаются и разруливают эту ситуацию", - сказал президент.