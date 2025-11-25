https://ria.ru/20251125/belorussija-2057365261.html
Белоруссия поддержит усилия по урегулированию на Украине, заявил глава МИД
Белоруссия поддержит усилия по урегулированию на Украине, заявил глава МИД - РИА Новости, 25.11.2025
Белоруссия поддержит усилия по урегулированию на Украине, заявил глава МИД
Белоруссия поддержит усилия России по урегулированию украинского кризиса и устранению его причин, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим РИА Новости, 25.11.2025
Белоруссия поддержит усилия по урегулированию на Украине, заявил глава МИД
Рыженков заявил, что Минск поддержит усилия России по урегулированию на Украине