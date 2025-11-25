Главы МИД России и Белоруссии обсудят евразийскую хартию многообразия

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Белоруссия готова обсудить с Россией дальнейший формат продвижения евразийской хартии многообразия и многополярности, заявил глава белорусского внешнеполитического ведомства Максим Рыженков на открытии совместного заседания коллегий МИД РФ и МИД Белоруссии.
В конце октября на третьей Минской международной конференция по евразийской безопасности Россия и Белоруссия представили "Общее видение Евразийской хартии разнообразия и многополярности в XXI веке". Впервые идея о необходимости хартии была озвучена на конференции по евразийской безопасности в Минске в октябре 2023 года.
"Представленному на конференции заявлению по общему белорусско-российскому видению содержания евразийской хартии многообразия, многополярности уже присоединился ряд государств. Многие страны заявили о своей поддержке основных элементов этой хартии. Мы готовы обсудить с российскими коллегами дальнейший формат продвижения этой инициативы", - сказал Рыженков.