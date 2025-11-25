Рейтинг@Mail.ru
Бельгия не будет "совершать самоубийство" ради Украины, уверен Дотком - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:37 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/belgiya-2057412972.html
Бельгия не будет "совершать самоубийство" ради Украины, уверен Дотком
Бельгия не будет "совершать самоубийство" ради Украины, уверен Дотком - РИА Новости, 25.11.2025
Бельгия не будет "совершать самоубийство" ради Украины, уверен Дотком
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, выразил уверенность в том, что Бельгия не станет "совершать самоубийство" ради РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:37:00+03:00
2025-11-25T14:37:00+03:00
в мире
россия
украина
бельгия
ким дотком (шмитц)
сергей лавров
евросоюз
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_0:47:500:328_1920x0_80_0_0_e577e4f72fef44894689101e65200415.jpg
https://ria.ru/20251123/sanktsii-2056997712.html
https://ria.ru/20251023/aktivy-2050226476.html
россия
украина
бельгия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/27106/14/271061475_1:0:500:374_1920x0_80_0_0_dceccb3a93d09ddf8597fcb5157c6433.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, бельгия, ким дотком (шмитц), сергей лавров, евросоюз, megaupload, g7, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Бельгия, Ким Дотком (Шмитц), Сергей Лавров, Евросоюз, Megaupload, G7, Санкции в отношении России
Бельгия не будет "совершать самоубийство" ради Украины, уверен Дотком

Дотком: Бельгия не согласится на план ЕС по российским активам ради Украины

© Flickr / fdecomiteБельгийский флаг
Бельгийский флаг - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Flickr / fdecomite
Бельгийский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, выразил уверенность в том, что Бельгия не станет "совершать самоубийство" ради Украины, соглашаясь на план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.
"На данный момент замороженные российские активы неприкосновенны. Бельгия не будет совершать самоубийство ради Украины", - написал Дотком в соцсети X.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
США не должны распоряжаться замороженными активами России, заявил Мерц
23 ноября, 21:58
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД РФ уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в том числе 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по ноября 2025 года перевел Украине 18,1 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным активам России, пишет Bloomberg
23 октября, 22:56
 
В миреРоссияУкраинаБельгияКим Дотком (Шмитц)Сергей ЛавровЕвросоюзMegauploadG7Санкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала