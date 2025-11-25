Бельгия не будет "совершать самоубийство" ради Украины, уверен Дотком

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, выразил уверенность в том, что Бельгия не станет "совершать самоубийство" ради Украины, соглашаясь на план Евросоюза по использованию замороженных российских активов для помощи Киеву.