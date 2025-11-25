Рейтинг@Mail.ru
СМИ: позиция Бельгии по активам России не изменилась - РИА Новости, 25.11.2025
00:28 25.11.2025
СМИ: позиция Бельгии по активам России не изменилась
Позиция Бельгии по вопросу использования активов России для финансирования Украины остается неизменной, несмотря на давление со стороны Евросоюза
СМИ: позиция Бельгии по активам России не изменилась

Euractiv: позиция Бельгии по активам России не изменилась

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Позиция Бельгии по вопросу использования активов России для финансирования Украины остается неизменной, несмотря на давление со стороны Евросоюза, сообщает портал Euractiv со ссылкой на бельгийского чиновника.
Европейская комиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева – речь на данном этапе идет о сумме в размере порядка 140 миллиардов евро в виде так называемого специального "репарационного кредита", который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". Бельгия продолжает активно противостоять давлению Еврокомиссии, пытающейся добиться ее согласия на использование замороженных в депозитарии Euroclear российских суверенных активов для финансирования Украины.
"Наши опасения и позиция остаются неизменными... В любом случае, очевидно, что эти активы будут играть важную роль в мирном плане. Это означает, что при таком сценарии средства, хранящиеся в Euroclear, должны быть доступны или обеспечены", - приводит портал слова неназванного чиновника.
По данным Euractiv, на встрече в Анголе в понедельник большинство лидеров стран ЕС подняли вопрос о замороженных российских активах, находящихся в Бельгии.
По словам источника, Дания, Германия, Ирландия, Польша, Нидерланды и Италия были среди стран, заявивших о необходимости безотлагательного их использования.
"Все эти страны также выразили намерение не оставлять Бельгию одну в вопросе ответственности за использование данных активов", - говорится в материале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила 12 ноября, что в Бельгии понимают преступность навязываемой бельгийцам идеи "репарационного кредита" Украине за счет российских активов и знают, что столкнутся с ответными действиями Москвы.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
