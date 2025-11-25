https://ria.ru/20251125/batiskaf-2057298147.html
Проверка затонувшего в Хургаде батискафа проводилась организацией из США
Проверка затонувшего в Хургаде батискафа проводилась организацией из США - РИА Новости, 25.11.2025
Проверка затонувшего в Хургаде батискафа проводилась организацией из США
Проверку технического состояния батискафа, затонувшего у берегов Хургады в конце марта во время экскурсии с российскими туристами, проводил специализированный... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T04:22:00+03:00
2025-11-25T04:22:00+03:00
2025-11-25T04:22:00+03:00
в мире
хургада
россия
александрия
оон
международная морская организация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674358_0:47:900:553_1920x0_80_0_0_6a94066a859fadd6532bbfb72dcb11d6.jpg
https://ria.ru/20251119/komissiya-2055909974.html
https://ria.ru/20251119/egipet-2055891730.html
хургада
россия
александрия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007674358_50:0:850:600_1920x0_80_0_0_38434239b0299d40fff4ca43c31b0dce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, хургада, россия, александрия, оон, международная морская организация
В мире, Хургада, Россия, Александрия, ООН, Международная морская организация
Проверка затонувшего в Хургаде батискафа проводилась организацией из США
Проверку состояния затонувшего в Хургаде батискафа проводила организация из США
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проверку технического состояния батискафа, затонувшего у берегов Хургады в конце марта во время экскурсии с российскими туристами, проводил специализированный американский надзорный орган, выяснило РИА Новости, изучив материалы расследования.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России
, потерпел крушение около побережья Хургады
27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
Египетская прокуратура вызвала на опрос представителя организации. Предположительно, речь идет о египетском офисе Американского бюро судоходства (American Bureau of Shipping (ABS) в Александрии
. Компания выполняет задачи по технадзору за всеми типами судов и их сертификации в соответствии со стандартами Международной морской организации
- учреждения ООН
.
"Лицензия на погружение в территориальных водах Хургады действовала до 30 апреля 2025 года. Проводились все возможные инспекции... Эти проверки проводит американский надзорный орган при ООН, специализирующийся на инспекции подводных лодок и международных судов. Его офис находится в провинции Александрия, где работают местные жители", - говорится в материалах следствия.
Также отмечается, что служба береговой охраны Хургады выдала разрешение на выполнение этого рейса.
Кроме того, соответствующее разрешение выдала и египетская морская инспекция. Но ее роль ограничена лишь выдачей лицензии и ежегодной проверкой исправности спасательных средств - спасательных кругов и жилетов.
Все эти службы не обнаружили каких-либо нарушений мер безопасности на момент проверки судна.
В генконсульстве РФ в Хургаде ранее сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
Судебное заседание, на котором могут огласить решение по этому делу, должно пройти 26 ноября в Хургаде.