Проверка затонувшего в Хургаде батискафа проводилась организацией из США - РИА Новости, 25.11.2025
04:22 25.11.2025
Проверка затонувшего в Хургаде батискафа проводилась организацией из США
в мире
хургада
россия
александрия
оон
международная морская организация
хургада
россия
александрия
2025
в мире, хургада, россия, александрия, оон, международная морская организация
Проверка затонувшего в Хургаде батискафа проводилась организацией из США

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Проверку технического состояния батискафа, затонувшего у берегов Хургады в конце марта во время экскурсии с российскими туристами, проводил специализированный американский надзорный орган, выяснило РИА Новости, изучив материалы расследования.
Прогулочный батискаф, на котором находились 45 туристов из России, потерпел крушение около побережья Хургады 27 марта. В результате инцидента погибли семь россиян.
Египетская прокуратура вызвала на опрос представителя организации. Предположительно, речь идет о египетском офисе Американского бюро судоходства (American Bureau of Shipping (ABS) в Александрии. Компания выполняет задачи по технадзору за всеми типами судов и их сертификации в соответствии со стандартами Международной морской организации - учреждения ООН.
"Лицензия на погружение в территориальных водах Хургады действовала до 30 апреля 2025 года. Проводились все возможные инспекции... Эти проверки проводит американский надзорный орган при ООН, специализирующийся на инспекции подводных лодок и международных судов. Его офис находится в провинции Александрия, где работают местные жители", - говорится в материалах следствия.
Также отмечается, что служба береговой охраны Хургады выдала разрешение на выполнение этого рейса.
Кроме того, соответствующее разрешение выдала и египетская морская инспекция. Но ее роль ограничена лишь выдачей лицензии и ежегодной проверкой исправности спасательных средств - спасательных кругов и жилетов.
Все эти службы не обнаружили каких-либо нарушений мер безопасности на момент проверки судна.
В генконсульстве РФ в Хургаде ранее сообщали РИА Новости, что затопление батискафа началось во время посадки рядом с морской платформой, вода быстро заполнила судно. Египетские власти ведут расследование с целью установить причины, приведшие к трагедии.
Судебное заседание, на котором могут огласить решение по этому делу, должно пройти 26 ноября в Хургаде.
