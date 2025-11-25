Причиной смерти основателя лейбла All Stars Барка стала остановка сердца

Ранее его девушка, продюсер, сооснователь лейбла All Stars Марина Ермошкина сообщила, что Эд Барк скончался, ему было 36 лет.

"Он сумел создать и возглавить медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма, смелых идей и человеческого единства. Его энергия, честность и бесконечная преданность своему делу вдохновляли всех, кто имел честь с ним работать. Эдуард Сергеевич навсегда останется в наших сердцах - как талантливый руководитель, надёжный товарищ и человек высокой души", - добавляется в сообщении.