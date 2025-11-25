Рейтинг@Mail.ru
Причиной смерти основателя лейбла All Stars Барка стала остановка сердца
17:13 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/bark-2057459398.html
Причиной смерти основателя лейбла All Stars Барка стала остановка сердца
Причиной смерти основателя лейбла All Stars Барка стала остановка сердца - РИА Новости, 25.11.2025
Причиной смерти основателя лейбла All Stars Барка стала остановка сердца
Причиной смерти основателя лейбла All Stars Эда Барка стала остановка сердца, сообщает медиахолдинг All Stars.
дима билан (виктор белан), музыка
Дима Билан (Виктор Белан), Музыка
Причиной смерти основателя лейбла All Stars Барка стала остановка сердца

Основатель лейбла All Stars Эд Барк умер от остановки сердца в 36 лет

© Фото : соцсети продюсераЭд Барк
Эд Барк - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : соцсети продюсера
Эд Барк. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Причиной смерти основателя лейбла All Stars Эда Барка стала остановка сердца, сообщает медиахолдинг All Stars.
Ранее его девушка, продюсер, сооснователь лейбла All Stars Марина Ермошкина сообщила, что Эд Барк скончался, ему было 36 лет.
"Эдуард Сергеевич ушёл из жизни во сне, вследствие остановки сердца, на 37-м году жизни", - говорится в Telegram-канале медиахолдинга.
Как отметил коллектив медиахолдинга, Барк был порядочным, добрым, сильным, светлым и благородным человеком.
"Он сумел создать и возглавить медиахолдинг, который стал ярким примером профессионализма, смелых идей и человеческого единства. Его энергия, честность и бесконечная преданность своему делу вдохновляли всех, кто имел честь с ним работать. Эдуард Сергеевич навсегда останется в наших сердцах - как талантливый руководитель, надёжный товарищ и человек высокой души", - добавляется в сообщении.
Медиахолдинг All Stars выразил соболезнования семье, друзьям и знакомым Барка.
"Информация о возможности прощания с Эдуардом Сергеевичем будет сообщена позже", - уточнили в All Stars.
Барк - основатель медиахолдинга и лейбла All Stars. Лейбл сотрудничает с такими артистами, как Дима Билан, Фогель, Торнике Квитатиани, Эрик Ахметов, Golovatsky, Ugarov, Roma Ricci, Forchy и другими.
 
