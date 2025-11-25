Рейтинг@Mail.ru
В Большом театре прошел симфонический спектакль-концерт "Авиатор"
Культура
 
13:32 25.11.2025
В Большом театре прошел симфонический спектакль-концерт "Авиатор"
В Большом театре прошел симфонический спектакль-концерт "Авиатор"
В Бетховенском зале Большого театра 24 ноября состоялся симфонический спектакль-концерт "Авиатор", на котором прозвучала музыка Максима Фадеева, созданная к... РИА Новости, 25.11.2025
https://ria.ru/20251118/aviator-2055652909.html
большой театр, евгений водолазкин, максим фадеев, константин хабенский, егор кончаловский (георгий михалков), музыка, кино, книги
В Большом театре прошел симфонический спектакль-концерт "Авиатор"

Симфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре
© Фото предоставлено КИНОТВ
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Бетховенском зале Большого театра 24 ноября состоялся симфонический спектакль-концерт "Авиатор", на котором прозвучала музыка Максима Фадеева, созданная к одноименному фильму.
Проект, посвященный памяти сценариста и прозаика Юрия Арабова, объединил на одной сцене литературу, музыку и кинематограф. Константин Хабенский, сыгравший одну из главных ролей в картине "Авиатор", и автор бестселлера Евгений Водолазкин в формате художественного чтения представили публике отрывки из романа.
Музыку к спектаклю, созданную композитором Максимом Фадеевым, исполнили DYP Orchestra под управлением Петра Дранги, Государственный академический хор им. Свешникова и другие приглашенные виртуозы.
Константин Хабенский, который в этот день был в образе авиатора Платонова, отметил, что в романе заключен комплекс глубоких идей и мыслей. "Фильм озвучил лишь некоторые из них, другие остались на страницах книги, а часть в этот день прозвучала в исполнении артиста и автора. Это диалог со зрителем, позволяющий тоньше прочувствовать все грани повествования, где сквозь отдельные фрагменты проступает главное: непреходящая важность человечности", - сказал актер.
Симфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре
© Фото предоставлено КИНОТВ
Симфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре
Евгений Водолазкин добавил, что сценическая постановка стала напоминанием об упущенных возможностях и принципах, которые мы начинаем забывать. "Авиатор - напоминание о том, что время иллюзорно, а будущее может наступить в любой миг, заставляя нас жить здесь и сейчас", — рассказал писатель, который перевоплотился в профессора Гейгера.
© Фото предоставлено КИНОТВ

Александр Горбатов на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

Александр Горбатов на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

© Фото предоставлено КИНОТВ
© Фото предоставлено КИНОТВ

Егор Михалков-Кончаловский на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

Егор Михалков-Кончаловский на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

© Фото предоставлено КИНОТВ
© Фото предоставлено КИНОТВ

Продюсер Сергей Катышев и актриса Дарья Кукарских на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

Продюсер Сергей Катышев и актриса Дарья Кукарских на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

© Фото предоставлено КИНОТВ
© Фото предоставлено КИНОТВСимфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре
Симфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре
© Фото предоставлено КИНОТВ
© Фото предоставлено КИНОТВ

Зрители на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

Зрители на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

© Фото предоставлено КИНОТВ
© Фото предоставлено КИНОТВ

Симфонический спектакль-концерт "Авиатор"

Симфонический спектакль-концерт "Авиатор"

© Фото предоставлено КИНОТВ
Продюсер картины Сергей Катышев пояснил, что это особенная постановка о времени, о его природе, о покаянии и о преодолении. "Абсолютно новый и необычный формат, который выходит за рамки сегодняшнего и завтрашнего российского кинематографа. Мелодии Максима Фадеева превосходно исполнили виртуозные музыканты. Мы возрождаем традицию нашего старого любимого советского кино, где музыка играла очень большую роль", - рассказал он.
Визуальный ряд специально создал для этого события режиссер-постановщик Егор Михалков-Кончаловский.
Среди знаменитых гостей вечера были Евгений Дятлов, Александр Алешко, Екатерина Стриженова, Марианна Максимовская, Светлана Зейналова, Сергей Бабаев, Никита Пименов, Дмитрий Борисов, Ирина Муромцева и другие.
Культура
 
 
