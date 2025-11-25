В Большом театре прошел симфонический спектакль-концерт "Авиатор"

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Бетховенском зале Большого театра 24 ноября состоялся симфонический спектакль-концерт "Авиатор", на котором прозвучала музыка Максима Фадеева, созданная к одноименному фильму.

Проект, посвященный памяти сценариста и прозаика Юрия Арабова, объединил на одной сцене литературу, музыку и кинематограф. Константин Хабенский, сыгравший одну из главных ролей в картине "Авиатор", и автор бестселлера Евгений Водолазкин в формате художественного чтения представили публике отрывки из романа.

Музыку к спектаклю, созданную композитором Максимом Фадеевым, исполнили DYP Orchestra под управлением Петра Дранги, Государственный академический хор им. Свешникова и другие приглашенные виртуозы.

Константин Хабенский, который в этот день был в образе авиатора Платонова, отметил, что в романе заключен комплекс глубоких идей и мыслей. "Фильм озвучил лишь некоторые из них, другие остались на страницах книги, а часть в этот день прозвучала в исполнении артиста и автора. Это диалог со зрителем, позволяющий тоньше прочувствовать все грани повествования, где сквозь отдельные фрагменты проступает главное: непреходящая важность человечности", - сказал актер.

© Фото предоставлено КИНОТВ Симфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре © Фото предоставлено КИНОТВ Симфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре

Евгений Водолазкин добавил, что сценическая постановка стала напоминанием об упущенных возможностях и принципах, которые мы начинаем забывать. "Авиатор - напоминание о том, что время иллюзорно, а будущее может наступить в любой миг, заставляя нас жить здесь и сейчас", — рассказал писатель, который перевоплотился в профессора Гейгера.

© Фото предоставлено КИНОТВ Александр Горбатов на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"
© Фото предоставлено КИНОТВ Егор Михалков-Кончаловский на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"
© Фото предоставлено КИНОТВ Продюсер Сергей Катышев и актриса Дарья Кукарских на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"
© Фото предоставлено КИНОТВ Симфонический спектакль-концерт "Авиатор" в Большом театре
© Фото предоставлено КИНОТВ Зрители на симфоническом спектакле-концерте "Авиатор"

Продюсер картины Сергей Катышев пояснил, что это особенная постановка о времени, о его природе, о покаянии и о преодолении. "Абсолютно новый и необычный формат, который выходит за рамки сегодняшнего и завтрашнего российского кинематографа. Мелодии Максима Фадеева превосходно исполнили виртуозные музыканты. Мы возрождаем традицию нашего старого любимого советского кино, где музыка играла очень большую роль", - рассказал он.

Визуальный ряд специально создал для этого события режиссер-постановщик Егор Михалков-Кончаловский.