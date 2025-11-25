Рейтинг@Mail.ru
Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
10:17 25.11.2025
Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ
Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ
Энергетики Запорожской области, где произошло кратковременное отключение электроэнергии из-за атак ВСУ, устраняют аварию, сообщил губернатор региона Евгений... РИА Новости, 25.11.2025
Часть Запорожской области осталась без света после атаки ВСУ

В Запорожской области устраняют аварию на энергообъекте после атаки ВСУ

© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"ЛЭП
ЛЭП
© Фото : ПАО "Сахалинэнерго"
ЛЭП. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Энергетики Запорожской области, где произошло кратковременное отключение электроэнергии из-за атак ВСУ, устраняют аварию, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"Кратковременное отключение электроэнергии в населенных пунктах части Запорожской области произошло в результате очередной атаки противника по критической инфраструктуре. Энергетики работают в усиленном режиме, однако работы усложняются опасностью повторных ударов", - написал Балицкий в Telegram-канале.
Он попросил жителей населенных пунктов, где отсутствует электроэнергия, проявить терпение, оперативные бригады проводят переключение на резервные источники питания.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
Версия 2023.1 Beta
