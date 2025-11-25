После атак ВСУ на Краснодарский край возбудили дело о теракте

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атак ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область, в результате которых погибли три человека и не менее шести пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

В результате в Таганроге Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения.

На территории Краснодарского края вследствие атаки украинских боевиков ранены не менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко

Она добавила, что сейчас следователи проводят осмотр мест происшествий, с целью последующего проведения экспертиз изымают фрагменты БПЛА, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.