После атак ВСУ на Краснодарский край возбудили дело о теракте - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:52 25.11.2025 (обновлено: 13:53 25.11.2025)
После атак ВСУ на Краснодарский край возбудили дело о теракте
специальная военная операция на украине
происшествия
краснодарский край
ростовская область
россия
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия, краснодарский край, ростовская область, россия, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Краснодарский край, Ростовская область, Россия, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПоследствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту атак ВСУ на Краснодарский край и Ростовскую область, в результате которых погибли три человека и не менее шести пострадали, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, сегодня ночью вооруженные формирования Украины беспилотниками атаковали населенные пункты Ростовской области и Краснодарского края. Вооруженной агрессии подверглись гражданские объекты.
Последствия ночной атаки беспилотников ВСУ в Таганроге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Таганроге ввели локальный режим ЧС
Вчера, 10:46
В результате в Таганроге и Неклиновском районе Ростовской области, по предварительным данным, погибли три мирных жителя, еще несколько человек пострадали. Кроме того, повреждены ряд жилых домов и объектов социального назначения.
На территории Краснодарского края вследствие атаки украинских боевиков ранены не менее шести человек, повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
"По данному факту Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. "а", "в" части 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт)", - сказала Петренко.
Она добавила, что сейчас следователи проводят осмотр мест происшествий, с целью последующего проведения экспертиз изымают фрагменты БПЛА, а также допрашивают свидетелей и пострадавших.
"В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к уголовной ответственности все представители вооруженных формирований Украины, причастные к данному преступлению", - заключила Петренко.
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКраснодарский крайРостовская областьРоссияСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
