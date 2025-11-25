Рейтинг@Mail.ru
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:34 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ataki-2057309304.html
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА
Еще два человека скончались от полученных ран после атак БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:34:00+03:00
2025-11-25T06:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
ростовская область
таганрог
юрий слюсарь
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33986df4d43c1d37c3333e6ddde8976c.jpg
https://ria.ru/20251125/ataka-2057307269.html
ростовская область
таганрог
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004929528_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_61f5b85298aa28fb3a8ee93eb8c9808d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, таганрог, юрий слюсарь , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Таганрог, Юрий Слюсарь , Вооруженные силы Украины
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА

Слюсарь: из-за атак БПЛА ВСУ в Ростовской области погибли еще два человека

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Еще два человека скончались от полученных ран после атак БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что число раненных в результате атак ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 10, один человек погиб в Таганроге.
"К сожалению, врачам не удалось спасти еще двух человек, они скончались от полученных ран уже в больнице", - написал губернатор в Telegram-канале.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти
06:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРостовская областьТаганрогЮрий СлюсарьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала