Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА - РИА Новости, 25.11.2025
Еще два человека скончались в больнице в Ростовской области после атак БПЛА
Еще два человека скончались от полученных ран после атак БПЛА на Ростовскую область, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 25.11.2025
