Число пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ на Кубань выросло до девяти

КРАСНОДАР, 25 ноя — РИА Новости. Число пострадавших жителей Краснодарского края после атаки украинских дронов в ночь на 25 ноября увеличилось до девяти человек, сообщил вице-губернатор Александр Руденко.
«
"За медицинской помощью обратились еще трое жителей, пострадавших от атаки БПЛА причерноморских муниципалитетов Краснодарского края", — передает его слова региональный оперштаб.
Ранее сообщалось, что четверо из шести пострадавших, о которых было известно до этого, — жители Новороссийска. В городе повреждены пять многоквартирных и два частных дома.
© Фото : соцсетиМомент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске, 25 ноября 2025 года
© Фото : соцсети
Момент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске, 25 ноября 2025 года
Ночью регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак украинских боевиков. Дроны повредили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
В Краснодаре фрагменты беспилотников нашли возле одной из многоэтажек. Повреждены окна в трех зданиях.
В Туапсе после налета БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома, пожар локализовали. Среди пострадавших — охранник из соседнего учреждения, его ранило осколками.
В Геленджике повреждены два частных дома. Пострадал мужчина, который в момент удара находился на улице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.
Всего средства ПВО сбили над регионом 76 воздушных целей.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия наносит ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18