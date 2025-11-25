Число пострадавших при ночной атаке дронов ВСУ на Кубань выросло до девяти

КРАСНОДАР, 25 ноя — РИА Новости. Число пострадавших жителей Краснодарского края после атаки украинских дронов в ночь на 25 ноября увеличилось до девяти человек, сообщил вице-губернатор Александр Руденко.

"За медицинской помощью обратились еще трое жителей, пострадавших от атаки БПЛА причерноморских муниципалитетов Краснодарского края", — передает его слова региональный оперштаб .

© Фото : соцсети Момент удара дрона ВСУ по многоэтажному жилому дому в Новороссийске, 25 ноября 2025 года

Ночью регион подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак украинских боевиков. Дроны повредили не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.