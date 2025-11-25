https://ria.ru/20251125/ataka-2057456405.html
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается - РИА Новости, 25.11.2025
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается
Атака беспилотников ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар продолжается, зафиксированы не менее четырех прилетов, сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 25.11.2025
энергодар
украина
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается
Мэр Энергодара Пухов сообщил о не менее четырех прилетах дронов ВСУ в Энергодаре