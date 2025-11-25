Рейтинг@Mail.ru
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:41 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/ataka-2057456405.html
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается - РИА Новости, 25.11.2025
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается
Атака беспилотников ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар продолжается, зафиксированы не менее четырех прилетов, сообщил мэр города Максим Пухов. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T16:41:00+03:00
2025-11-25T16:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
вооруженные силы украины
запорожская аэс
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:269:2950:1928_1920x0_80_0_0_7b237625244dc160d29f9638378c5598.jpg
https://ria.ru/20251124/zelenskiy-2057036153.html
энергодар
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840211650_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_6631cf212095c54e056bcc0172269e90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, энергодар, вооруженные силы украины, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, Украина
Атака беспилотников ВСУ на Энергодар продолжается

Мэр Энергодара Пухов сообщил о не менее четырех прилетах дронов ВСУ в Энергодаре

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСтела с названием города в Энергодаре
Стела с названием города в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Стела с названием города в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости. Атака беспилотников ВСУ на город-спутник Запорожской АЭС Энергодар продолжается, зафиксированы не менее четырех прилетов, сообщил мэр города Максим Пухов.
«

"Атака ВСУ на наш город продолжается. На данный момент зафиксированы уже не менее четырех прилетов вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)", - написал Пухов в своем Telegram-канале.

Ранее ВСУ нанесли удар по центру Энергодара, прилет вражеского беспилотника пришелся по центру детско-юношеского творчества. Пострадавших нет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Как соскочить с крючка. У Зеленского есть первые успехи
24 ноября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала