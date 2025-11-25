На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников

КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Семь домовладений повреждены в Павловском районе Кубани из-за ночной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"В результате ночной атаки в Павловском районе обломки БПЛА повредили 7 домовладений. Пострадавших среди жителей нет. Фрагменты беспилотника упали в жилом секторе станицы Новолеушковская, на место выехал глава Павловского района Роман Парахин", - сообщает оперштаб.

Отмечается, что в одном доме повреждена крыша, в нескольких – выбиты окна. Также произошел обрыв провода высоковольтной линии, в настоящее время восстановление электроснабжения завершается.