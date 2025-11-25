Рейтинг@Mail.ru
На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 25.11.2025
На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников
На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников
На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников
Семь домовладений повреждены в Павловском районе Кубани из-за ночной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
происшествия
павловский район
краснодарский край
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
павловский район
краснодарский край
происшествия, павловский район, краснодарский край, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Павловский район, Краснодарский край, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины
На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников

Семь домовладений повреждены в Павловском районе Кубани из-за ночной атаки БПЛА

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
КРАСНОДАР, 25 ноя - РИА Новости. Семь домовладений повреждены в Павловском районе Кубани из-за ночной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил во вторник утром, что Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Главная угроза": депутат Рады пришел в ярость из-за решения Зеленского
Вчера, 06:16
"В результате ночной атаки в Павловском районе обломки БПЛА повредили 7 домовладений. Пострадавших среди жителей нет. Фрагменты беспилотника упали в жилом секторе станицы Новолеушковская, на место выехал глава Павловского района Роман Парахин", - сообщает оперштаб.
Отмечается, что в одном доме повреждена крыша, в нескольких – выбиты окна. Также произошел обрыв провода высоковольтной линии, в настоящее время восстановление электроснабжения завершается.
"На месте работают оперативные и специальные службы. Муниципальная комиссия оценивает причиненный ущерб. Жителям окажут необходимую помощь", - добавили в оперштабе.
Кадр видеообращения Владимира Зеленского - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США заявили об агонии Зеленского из-за серьезного удара
Вчера, 07:23
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияПавловский районКраснодарский крайВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
