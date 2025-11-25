https://ria.ru/20251125/ataka-2057373073.html
На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников
На Кубани семь домов повреждены из-за ночной атаки беспилотников
Семь домовладений повреждены в Павловском районе Кубани из-за ночной атаки БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края. РИА Новости, 25.11.2025
Семь домовладений повреждены в Павловском районе Кубани из-за ночной атаки БПЛА