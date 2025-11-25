https://ria.ru/20251125/ataka-2057360662.html
В Дзержинске при атаке ВСУ ранили мирного жителя
Мирный житель города Дзержинска, входящего в округ Горловка в ДНР, ранен в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 25.11.2025
