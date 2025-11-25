Рейтинг@Mail.ru
В Дзержинске при атаке ВСУ ранили мирного жителя
Специальная военная операция на Украине
 
11:33 25.11.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ ранили мирного жителя
В Дзержинске при атаке ВСУ ранили мирного жителя
В Дзержинске при атаке ВСУ ранили мирного жителя
Мирный житель города Дзержинска, входящего в округ Горловка в ДНР, ранен в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько. РИА Новости, 25.11.2025
В Дзержинске при атаке ВСУ ранили мирного жителя

Житель Дзержинска пострадал при атаке ВСУ

ДОНЕЦК, 25 ноя – РИА Новости. Мирный житель города Дзержинска, входящего в округ Горловка в ДНР, ранен в результате атаки украинских войск, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
"Вследствие украинской вооруженной агрессии ранен мирный житель города Дзержинска городского округа Горловка", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
