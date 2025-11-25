Рейтинг@Mail.ru
Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти
25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:13 25.11.2025
Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти
Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти

Губернатор Слюсарь: в Ростовской области из-за атак ранены десять человек

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число раненных в результате атак ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 10, один человек погиб в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что один человек погиб, трое пострадали в результате массированной воздушной атаки на город.
Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
04:51
04:51
"Атака врага этой ночью принесла большое горе - в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", - написал Слюсарь в Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что двум пострадавшим оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу.
С утра начнут работу оперативные группы муниципальных комиссий, которые будут фиксировать нанесенный ущерб имуществу, добавил Слюсарь.
В Туапсе из-за атаки БПЛА загорелась крыша многоквартирного дома
04:50
04:50
 
