Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти
Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти - РИА Новости, 25.11.2025
Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти
Число раненных в результате атак ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 10, один человек погиб в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий... РИА Новости, 25.11.2025
таганрог
ростовская область
Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти
Губернатор Слюсарь: в Ростовской области из-за атак ранены десять человек