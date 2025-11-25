Число раненных из-за атак в Ростовской области увеличилось до десяти

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число раненных в результате атак ВСУ на Ростовскую область увеличилось до 10, один человек погиб в Таганроге, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

Ранее глава Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что один человек погиб, трое пострадали в результате массированной воздушной атаки на город.

Telegram-канале. "Атака врага этой ночью принесла большое горе - в Таганроге погиб один человек. Различные ранения получили еще 10 жителей Таганрога и Неклиновского района", - написал Слюсарь

Губернатор уточнил, что двум пострадавшим оказана помощь на месте, восемь человек доставлены в больницу.