Из-за атаки беспилотников на Таганрог погиб один человек
Из-за атаки беспилотников на Таганрог погиб один человек
Из-за атаки беспилотников на Таганрог погиб один человек
Один человек погиб, трое пострадали в результате массированной воздушной атаки на Таганрог, также повреждены дома, два промышленных предприятия и детский сад,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T04:58:00+03:00
2025-11-25T04:58:00+03:00
2025-11-25T04:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
светлана камбулова
таганрог
Новости
