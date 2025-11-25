Рейтинг@Mail.ru
Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
04:51 25.11.2025
Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ - РИА Новости, 25.11.2025
Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ
Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
краснодарский край
туапсе
вениамин кондратьев
вооруженные силы украины
краснодарский край
туапсе
краснодарский край, туапсе, вениамин кондратьев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Туапсе, Вениамин Кондратьев, Вооруженные силы Украины

Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
"Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах", — написал он.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
При атаке БПЛА в Ростовской области пострадали три человека
03:06
Сейчас, уточнил Кондратьев, спасатели тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации.
Угроза атаки в регионе сохраняется.
Ранее краснодарский оперштаб сообщил о повреждении двух многоэтажек и офисного здания в Краснодаре, пяти многоквартирных домов в Новороссийске и двух частных домов в Геленджике. В Новороссийске в результате атаки пострадали четыре человека, им оказывают помощь.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Из-за атаки БПЛА под Геленджиком начался лесной пожар
03:30
 
Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайТуапсеВениамин КондратьевВооруженные силы Украины
 
 
