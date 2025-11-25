Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, сообщил в Telegram-канале губернатор Вениамин Кондратьев.
«
"Ночью Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак киевского режима. Ранения получили шесть жителей края, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах", — написал он.
Сейчас, уточнил Кондратьев, спасатели тушат пожар на крыше многоквартирного дома в Туапсе. Там же осколками ранило охранника соседнего учреждения, который после оказания первой помощи отказался от госпитализации.
Угроза атаки в регионе сохраняется.
Ранее краснодарский оперштаб сообщил о повреждении двух многоэтажек и офисного здания в Краснодаре, пяти многоквартирных домов в Новороссийске и двух частных домов в Геленджике. В Новороссийске в результате атаки пострадали четыре человека, им оказывают помощь.
Вооруженные силы Украины ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Российские войска наносят ответные удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.