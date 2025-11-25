Кубань подверглась одной из самых массированных атак ВСУ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Краснодарский край подвергся одной из самых продолжительных и массированных атак ВСУ, ранены шесть человек, повреждены не менее 20 домов в пяти муниципалитетах, сообщает губернатор Вениамин Кондратьев.