При воздушной атаке в Ростовской области ранены три человека
При воздушной атаке в Ростовской области ранены три человека - РИА Новости, 25.11.2025
При воздушной атаке в Ростовской области ранены три человека
Три человека ранены при воздушной атаке в Ростовской области, в Таганроге повреждены один частный и два многоквартирных дома, загорелся склад, сообщил в... РИА Новости, 25.11.2025
При воздушной атаке в Ростовской области ранены три человека
Губернатор Слюсарь: при атаке ВСУ в Ростовской области ранены три человека