10:20 25.11.2025
HeadHunter разработал AI-ассистента для рекрутеров
технологии, россия, headhunter, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)
Мужчина работает с ИИ
Мужчина работает с ИИ
© iStock.com / Sansert Sangsakawrat
Мужчина работает с ИИ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Платформа HeadHunter запускает бесплатного ИИ-ассистента для работодателей на базе большой языковой модели, который должен автоматизировать ключевые этапы найма и уменьшить объем рутинной работы, сообщает компания.
Сервис называется "ИИ-помощник" и позволяет работодателю простыми словами описать задачи и требования к соискателю и формирует структурированный черновик вакансии. Далее ассистент находит подходящих кандидатов в базе hh.ru, инициирует диалог, уточняет ключевые детали, отвечает на вопросы.
На этапе откликов сервис анализирует резюме, сопроводительные письма и переписку, выделяет сильные стороны кандидатов и формирует краткие выжимки, упрощая дальнейшие решения в подборе. Ассистент формирует рекомендации, но все решения остаются за человеком, отмечается в сообщении.
В ближайшее время "ИИ-помощник" получит новые возможности: онбординг нового работодателя на hh.ru, назначение и анализ собеседования, подсказки рекрутерам, как вести коммуникацию.
Сейчас сервис сейчас работает в бета-режиме на ограниченное количество пользователей. В декабре он станет доступен почти почти половине работодателей на платформе. Пилот продлится до начала 2026 года, далее "ИИ-помощник" будет масштабирован на всех клиентов hh.ru. На данный момент заявка на регистрацию товарного знака продукта отправлена в Роспатент.
"Алгоритмы машинного обучения уже более десятка лет лежат в основе нашей технологической платформы и помогают эффективно соединять десятки миллионов пользователей и сотни тысяч компаний в России. За последние годы мы увидели на практике, как технологии генеративного ИИ способны вывести этот опыт на новый уровень — сделать взаимодействие с сервисом заметно более персональным и удобным. Именно поэтому мы запускаем нашего первого комплексного "ИИ-помощника" для работодателя — это шаг в переосмыслении процесса поиска кандидатов", — приводятся в сообщении слова генерального директора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова.
