HeadHunter разработал AI-ассистента для рекрутеров

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Платформа HeadHunter запускает бесплатного ИИ-ассистента для работодателей на базе большой языковой модели, который должен автоматизировать ключевые этапы найма и уменьшить объем рутинной работы, сообщает компания.

Сервис называется "ИИ-помощник" и позволяет работодателю простыми словами описать задачи и требования к соискателю и формирует структурированный черновик вакансии. Далее ассистент находит подходящих кандидатов в базе hh.ru, инициирует диалог, уточняет ключевые детали, отвечает на вопросы.

На этапе откликов сервис анализирует резюме, сопроводительные письма и переписку, выделяет сильные стороны кандидатов и формирует краткие выжимки, упрощая дальнейшие решения в подборе. Ассистент формирует рекомендации, но все решения остаются за человеком, отмечается в сообщении.

В ближайшее время "ИИ-помощник" получит новые возможности: онбординг нового работодателя на hh.ru, назначение и анализ собеседования, подсказки рекрутерам, как вести коммуникацию.

Сейчас сервис сейчас работает в бета-режиме на ограниченное количество пользователей. В декабре он станет доступен почти почти половине работодателей на платформе. Пилот продлится до начала 2026 года, далее "ИИ-помощник" будет масштабирован на всех клиентов hh.ru. На данный момент заявка на регистрацию товарного знака продукта отправлена в Роспатент.